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четверг, 15 апреля 2021 00:30

"Половина граждан живут от зарплаты до зарплаты"

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Главной угрозой украинцы считают бедность, по результатам опроса Украинской социологической группы. 51,4% беспокоит высокая стоимость продуктов и коммунальных услуг. Доходы 50,9% граждан уменьшились из-за эпидемии коронавируса.

- В Украине высокий уровень бедности. Он формируется не только цифрами дохода или имущественного положения. Но и по сравнению с ожидаемым уровнем благополучия. Потому измеряем его по европейским стандартам, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - По мировым критериям, в странах Восточной Европы бедными считают тех, кто живет на 5 долларов в день - почти 140 гривен. В Украине 150 долларов в месяц - это больше, чем средний уровень пенсии. То есть у нас уровень бедности специфический, по социальным группам. Самый высокий - среди незащищенных слоев населения. То есть 10 миллионов человек, которые получают пенсию ниже средней, можно отнести к категории бедных. А это почти треть населения.

Половина граждан живут от зарплаты до зарплаты. Это так называемая модель трудового рабства. Более трети населения не может приобрести себе в полном объеме лекарства, оплатить необходимую медицинскую помощь, по данным Госкомстата. В Украине примерно четвертая часть домохозяйств получают субсидии. Несколько лет тому назад было почти 50 процентов. Уменьшение их количества произошло не потому, что украинцы стали богаче. А благодаря жестким критериям отбора тех, кто имеет право на получение выплат.

Бедность всегда идет за кризисом. В 2020 году произошло падение экономики на 4 процента. Все надеялись на быстрое восстановление в этом году. Сейчас очевидно, что это недостижимо.

В Украине нет среднего класса. Речь идет о людях, которые не выпадают из этого сегмента даже во время кризисов. Это важно, потому что средний класс всегда является адвокатом положительных сдвигов, реформ в обществе. Также у нас проблема бедности сочетается с демографической ямой. Семейная пара без детей может выйти на уровень среднего класса и удерживаться там, если умеет работать. Но рождение ребенка сразу на 25 процентов снижает вероятность их пребывания в этом сегменте. Рождение двух - наполовину. Потому что кто на много лет выпадет из профессиональной деятельности, потеряет свою ценность на рынке труда. Также расходы семьи увеличиваются. В Украине рождение детей рассматривается как жертвенность, потому что люди вынуждены от чего-то отказываться. К тому же отсутствуют государственные инструменты помощи молодым семьям. Это все трансформируется в проблему огромного демографического кризиса. Она через определенный период приводит к невозможности динамичного экономического развития. А последнее - к углублению бедности.

Доходы украинцев будут расти, если экономика начнет производить национальный продукт с высоким уровнем добавленной стоимости. За счет этого вырастут зарплаты. А высокие заработки - залог того, что в структуре потребительских расходов продукты питания будут занимать 10 процентов, как в развитых странах.

- Рост экономики в Украине есть, хотя и скромный. Если не будет шоковых ситуаций, доходы будут повышаться. Бедность должна уменьшаться. Разве что восприятие людей будет двигаться в другую сторону, потому что оно субъективно. Даже украинцы, которые нормально питаются, одеваются, часто называют себя бедными. Потому что им, например, не хватает денег на отдых, - говорит экономист 42-летний Дмитрий Боярчук.

- Доля расходов на продукты со временем уменьшается, по официальной статистике. Несколько лет тому назад на них шла половина заработанного. Сейчас - почти 44 процента. Это признак того, что уровень доходов вырос. Люди не стали меньше есть. Наоборот - тратят деньги на более качественные продукты.

Чтобы доходы украинцев росли, государство должно прекратить вмешательство в частные дела бизнеса. Потому что из-за этого предприниматели, которые могли вести дела в Украине, переезжают в Польшу, Германию. Мобильность населения увеличилась, а чиновники этого не осознают. Основная роль государства - обеспечивать верховенство права. В других сферах - чем меньше государства, тем лучше для благосостояния граждан.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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