Перед новым годом доллар подешевеет до 24 гривен

С начала осени стремительных скачков курса валют нет. Доллар стоит в пределах 24-25 грн. На 14 ноября официальный курс Национального банка составлял 24,31 грн / $. Обменники продают американскую валюту по 24,39 грн / $. Покупают - по 24,31 грн / $. В сентябре прошлого года доллар стоил 28,27 грн. К ноябрю курс опустился до 27,9 грн / $.

- Гривна может еще немного окрепнуть. Не стоит покупать доллары, если через месяц будете продавать их. Заработать на курсе удастся, если планируете заложить средства на долгосрочное хранение, - говорит экономист Ярослав Жалило, 46 лет. - Но получить значительную прибыль вряд ли удастся - из-за высокого уровня инфляции. Сегодня выгоднее держать деньги в гривневом депозите в надежных коммерческих банках. Проценты по вкладам больше, чем темпы девальвации. Какую-то часть сбережений стоит хранить наличными.

Направление, когда гривна обесценивалась осенью и падала до весны следующего года, разрушили. Это связано с активными заимствованиями на внутреннем рынке. Речь идет о продаже облигаций внутреннего государственного займа под высокие проценты. Их преимущественно покупают иностранцы. Поэтому укрепление гривны происходит на основе спекулятивных тенденций, а не за счет повышения производительности труда или роста экономики.

Как только правительство перестанет размещать облигации на внутреннем рынке, поступление валюты в страну сократится и доллар начнет дорожать.

Стремительное падение гривны возможно в случае мирового экономического кризиса или негативной политической ситуации в стране. Однако надо понимать, что укрепление гривны имеет негативные последствия. Бюджет уже недополучил более 20 млрд грн, по подсчетам Минфина. До конца года правительство может попытаться искусственно ослабить гривну, чтобы вернуть деньги.

- Лучше часть денег хранить в гривне, часть - в валюте. Можно покупать и доллары, и евро, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - В последнее время наблюдается увеличение сделок купли-продажи недвижимости. Жилье преимущественно берут из-за стабильного курса. Так люди хотят сохранить сбережения. Покупают квартиры, дома, участки. Если не хватает денег на жилье в новостройке, берут "хрущевки". Это лучше, чем ничего.

- До конца года радикальных скачков курса валют не будет, - продолжает экономист. - Возможно, доллар вырастет на 10-20 копеек. Затем снова упадет. Хотя перед новым годом курс может опуститься до 24 гривен. Люди будут менять валюту, чтобы подготовиться к праздникам. С начала 2020-го будет небольшой скачок, связанный с выплатой внешних долгов. Но доллар не вырастет больше 26 гривен. Далее гривна снова укрепится. 27 гривен за доллар, которые заложили в проект бюджета на следующий год, - расчетный показатель. По ним будут рассчитывать доходы и расходы государства. Не факт, что курс будет такой. Его невозможно спрогнозировать на большой промежуток времени. В этом году в бюджет закладывали 29,4 гривны за доллар. А получили менее 25.

- Если курс национальной валюты укрепляется, то за нее должны покупать больше товаров и услуг. Однако в Украине цены растут, как на дрожжах. На 100 долларов сегодня можем приобрести значительно меньше, чем когда курс был по 28 гривен за доллар. То есть имеем отложенный процесс девальвации гривны, - объясняет финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 38 лет. - Покупать валюту в Украине выгодно. При продаже теряем 20-30 процентов ее покупательной способности. Тратить доллары лучше рубежом. Этим пользуются торговцы. С наценкой перепродают украинцам купленное в Европе.

- Чтобы цены упали, надо отпустить курс. Украина не может искусственно держать гривну, поскольку не имеет экономической прочности. Когда ситуация выйдет из-под контроля, сказать никто не может. В перспективе есть от полугода до трех. Например, две недели тому назад не раскупили полный транш облигаций. Что будет дальше, посмотрим.