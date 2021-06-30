Ольге Бартницкой насчитали 44 тысячи гривен долга за газ

15 июня дом Ольги Бартницькой из села Вороняки Золочевского района Львовской области отключили от газоснабжения. Львовгаз требует оплатить 44 165 грн долга.

- Сын Ярослав был тогда один дома. В окно увидел каких-то мужиков во дворе. Подумал, что грабители. Позвонил тете. Она пришла, начала их выгонять. А это оказались газовщики, которые перекрывали поставки в дом. Я была на работе, - рассказывает 47-летняя Ольга Михайловна. Преподает украинский язык в Словитском учебно-воспитательном комплексе. Живет в частном доме с сыном Ярославом, 14 лет.

- Всегда за газ платила вовремя. Заботилась, чтобы не набежало долга. А меня развели как лоха. В феврале слегла с температурой. Ко мне пришел брат и говорит: у тебя газом воняет у входа. 27 февраля позвонила на 104. В обед приехала аварийная служба. Вышла к ним, а они говорят: идите в дом, мы боимся коронавируса. В местах стыка трубы до счетчика пропускал газ. Они что-то там долго били. Говорили - жаль счетчика. Затем перекрыли газ и поехали. Мол, ждите сварщика. Через два дня позвонила в Золочевский участок. Там не знают о моем случае. 2 марта приехали другие газовщики. Объяснили: Золочевский участок берет счетчик на поверку. Позвали меня, чтобы посмотрела. Ответила: нет здоровья. Включайте газ, потому что холодно в доме. И тут они заявляют - одна заводская пломба есть, а второй нет. Подписывайте акт, будем проверять. Дали два листка, я подписала. 15 марта утром должна была приехать во Львов на поверку счетчика. Но не смогла, в тот день было шесть уроков. Заменить меня некем. И была убеждена, что все честно. 12 апреля позвонила какая-то женщина. Сказала утром ехать в Золочевский участок на комиссию. Договорилась по скайпу с ними связаться. 15 апреля сообщили, что из-за отсутствия пломбы сделают перерасчет за газ за полгода или со дня последнего контроля. Он был в декабре прошлого года.

Ольге Бартницкой заменили счетчик на новый. Подключили газ. В конце мая сообщили, что после пересчета необходимо оплатить 44 165 грн.

- Теперь надо ехать на заработки в Польшу. У меня нет выхода, - продолжает Ольга Михайловна. - На сына оставляю корову, огород и дом. Обратилась к адвокату. Он посоветовал требовать пересмотра дела. 4 июня направила письмо в Львовгаз. Ответа не получила, а газ отключили. Даже не могла представить, как такой долг можно написать. За то, что исправно платила? В школе получаю 10 тысяч гривен зарплаты. Сына сама воспитываю. Муж живет неизвестно где, любит водку. Аварийная служба открывала счетчик и толкла его. Может и пломба вылетела, если она вообще была. Счетчик ставили пять лет тому назад.

Ежемесячно Ольга Бартницкая платила за газ по 2-3,5 тыс. грн. Задолженности не было, подтвердили в Львовгазе.

- Был выявлен факт нарушения. Составили акт о несанкционированном вмешательстве в работу счетчика. Ольга Бартницкая его подписала, - рассказывает 22-летний Петр Лукиянчук, представитель Львовгазу. - Отсутствовала пломба производителя с левой стороны. На комиссию потребительница не явилась. Составили протокол о направлении счетчика на экспертизу. Факт вмешательства в работу прибора подтвердили. Поэтому досчитали плату за газ. Есть определенная формула, по которой она рассчитывается. Поскольку пломбы производителя нет, вмешательство в счетчик возможно. Бартницкая направила письмо на пересмотр дела. Ее снова пригласят на комиссию. Есть три варианта решения ситуации. Первый - новая комиссия пересмотрит дело. Подтвердит акт о нарушении или опровергнет его. Второй вариант - потребитель сразу платит задолженность. И дом подключают к газоснабжению. Третий вариант - долг выплачивается частями. Вопрос еще на рассмотрении.

Деньги списали с субсидии

35-летний Сергей Федицкий из Золочева на Львовщине оплатил Львовгазу 4 тыс. грн долга.

- Два года тому назад проводил газ в новый дом, устанавливал счетчик. При монтаже газовщики повредили его. Приварили неудачно. Еще и поставили на улице счетчик для квартир. А он не может быть на солнце, морозе, - говорит Федицкий. - Через полгода я решил посмотреть показатели. Почувствовал запах газа. Позвонил в аварийную службу. Счетчик сняли, опломбировали и отправили на экспертизу. Через несколько недель поехал во Львов. Они при мне открыли прибор. Сказали - вмешательств в работу не было, но надо поставить новый. Спросил, кто должен его покупать. Ответили: ваш счетчик, вы и платите.

Сергей купил новый газовый счетчик за 1400 грн.

- Львовгаз его установил, составили акт и опломбировали. Через два месяца приходит сообщение - долг 4 тысячи гривен. Пошел к ним. Говорят: была утечка газа. Решил не платить. Потому что повредили счетчик газовщики. Тогда я получал субсидию. Долг начали автоматически списывать с нее частями в течение четырех месяцев.