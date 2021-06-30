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четверг, 01 июля 2021 07:15

Ольге Бартницкой насчитали 44 тысячи гривен долга за газ

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15 июня дом Ольги Бартницькой из села Вороняки Золочевского района Львовской области отключили от газоснабжения. Львовгаз требует оплатить 44 165 грн долга.

- Сын Ярослав был тогда один дома. В окно увидел каких-то мужиков во дворе. Подумал, что грабители. Позвонил тете. Она пришла, начала их выгонять. А это оказались газовщики, которые перекрывали поставки в дом. Я была на работе, - рассказывает 47-летняя Ольга Михайловна. Преподает украинский язык в Словитском учебно-воспитательном комплексе. Живет в частном доме с сыном Ярославом, 14 лет.

- Всегда за газ платила вовремя. Заботилась, чтобы не набежало долга. А меня развели как лоха. В феврале слегла с температурой. Ко мне пришел брат и говорит: у тебя газом воняет у входа. 27 февраля позвонила на 104. В обед приехала аварийная служба. Вышла к ним, а они говорят: идите в дом, мы боимся коронавируса. В местах стыка трубы до счетчика пропускал газ. Они что-то там долго били. Говорили - жаль счетчика. Затем перекрыли газ и поехали. Мол, ждите сварщика. Через два дня позвонила в Золочевский участок. Там не знают о моем случае. 2 марта приехали другие газовщики. Объяснили: Золочевский участок берет счетчик на поверку. Позвали меня, чтобы посмотрела. Ответила: нет здоровья. Включайте газ, потому что холодно в доме. И тут они заявляют - одна заводская пломба есть, а второй нет. Подписывайте акт, будем проверять. Дали два листка, я подписала. 15 марта утром должна была приехать во Львов на поверку счетчика. Но не смогла, в тот день было шесть уроков. Заменить меня некем. И была убеждена, что все честно. 12 апреля позвонила какая-то женщина. Сказала утром ехать в Золочевский участок на комиссию. Договорилась по скайпу с ними связаться. 15 апреля сообщили, что из-за отсутствия пломбы сделают перерасчет за газ за полгода или со дня последнего контроля. Он был в декабре прошлого года.

Ольге Бартницкой заменили счетчик на новый. Подключили газ. В конце мая сообщили, что после пересчета необходимо оплатить 44 165 грн.

- Теперь надо ехать на заработки в Польшу. У меня нет выхода, - продолжает Ольга Михайловна. - На сына оставляю корову, огород и дом. Обратилась к адвокату. Он посоветовал требовать пересмотра дела. 4 июня направила письмо в Львовгаз. Ответа не получила, а газ отключили. Даже не могла представить, как такой долг можно написать. За то, что исправно платила? В школе получаю 10 тысяч гривен зарплаты. Сына сама воспитываю. Муж живет неизвестно где, любит водку. Аварийная служба открывала счетчик и толкла его. Может и пломба вылетела, если она вообще была. Счетчик ставили пять лет тому назад.

Ежемесячно Ольга Бартницкая платила за газ по 2-3,5 тыс. грн. Задолженности не было, подтвердили в Львовгазе.

- Был выявлен факт нарушения. Составили акт о несанкционированном вмешательстве в работу счетчика. Ольга Бартницкая его подписала, - рассказывает 22-летний Петр Лукиянчук, представитель Львовгазу. - Отсутствовала пломба производителя с левой стороны. На комиссию потребительница не явилась. Составили протокол о направлении счетчика на экспертизу. Факт вмешательства в работу прибора подтвердили. Поэтому досчитали плату за газ. Есть определенная формула, по которой она рассчитывается. Поскольку пломбы производителя нет, вмешательство в счетчик возможно. Бартницкая направила письмо на пересмотр дела. Ее снова пригласят на комиссию. Есть три варианта решения ситуации. Первый - новая комиссия пересмотрит дело. Подтвердит акт о нарушении или опровергнет его. Второй вариант - потребитель сразу платит задолженность. И дом подключают к газоснабжению. Третий вариант - долг выплачивается частями. Вопрос еще на рассмотрении.

Деньги списали с субсидии

35-летний Сергей Федицкий из Золочева на Львовщине оплатил Львовгазу 4 тыс. грн долга.

- Два года тому назад проводил газ в новый дом, устанавливал счетчик. При монтаже газовщики повредили его. Приварили неудачно. Еще и поставили на улице счетчик для квартир. А он не может быть на солнце, морозе, - говорит Федицкий. - Через полгода я решил посмотреть показатели. Почувствовал запах газа. Позвонил в аварийную службу. Счетчик сняли, опломбировали и отправили на экспертизу. Через несколько недель поехал во Львов. Они при мне открыли прибор. Сказали - вмешательств в работу не было, но надо поставить новый. Спросил, кто должен его покупать. Ответили: ваш счетчик, вы и платите.

Сергей купил новый газовый счетчик за 1400 грн.

- Львовгаз его установил, составили акт и опломбировали. Через два месяца приходит сообщение - долг 4 тысячи гривен. Пошел к ним. Говорят: была утечка газа. Решил не платить. Потому что повредили счетчик газовщики. Тогда я получал субсидию. Долг начали автоматически списывать с нее частями в течение четырех месяцев.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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