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вторник, 24 июля 2018 06:50

"Обязательно должны быть часы и красная помада"

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- Чтобы стать стюардессой, специализированного образования и опыта работы не нужно, - рассказывает 26-летняя Роксолана Бережанская из Львова. Четыре года работает в Эмиратских авиалиниях.

- Я отправила заявку на официальный сайт авиакомпании. Пригласили на интервью в Молдову. Длилось три дня. Состояло из четырех этапов - предварительный отбор, работа в группе, тест по английскому языку и финальное собеседование. Каждый раз отсеивали какое-то количество претендентов. Когда прошла испытание, подписали контракт на три года.

Авиакомпания прислала билет в Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах. Там главный офис. Была середина лета, когда температура днем достигает плюс 50. Еще пятница и Рамадан. Пятница в Эмиратах - как воскресенье в Украине. А Рамадан - святой месяц, во время которого мусульмане держат пост до заката солнца. Запрещено есть, пить и курить в публичных местах. Офисы работают по сокращенному графику. Поэтому в день прилета не могла поменять деньги, воспользоваться метро - все закрыто. Хорошо, что меня встретил водитель. Отвез в арендованную работодателем квартиру. Там живут двое-трое работников. У каждого отдельная комната и ванна.

- Прежде чем допустили к полетам, два месяца проходила интенсивную учебу в авиационном колледже, - говорит Роксолана Бережанская.

- Рассказывали о системах самолетов, как бороться с огнем, эвакуировать пассажиров, оказывать первую медицинскую помощь и принимать роды. Также были занятия по сервису - как правильно носить униформу, делать прическу и макияж.

У стюардессы обязательно должны быть часы и красная помада. Запрещено иметь брекети на зубах, накладные ресницы, тату на видных местах. Цвет волос должен соответствовать этнической принадлежности. Темнокожая девушка не может быть блондинкой. Волосы собирают в пучок, на него надевают сеточку. Можно носить сережки, но только с маленькими камнями или жемчужинами. Мужчинам не позволяют иметь бороды и длинные волосы.

Первые два рейса были учебными. На них позволяют сидеть в кабине пилота во время взлета и посадки. За 12 часов до вылета нельзя употреблять алкоголь. Иначе уволят. Перед рейсом избирательно тестируют на наличие в организме спиртного, наркотических веществ. Рабочий день начинается за два часа до отправления рейса. Сначала идем на брифинг в штаб-квартиру. Работникам рассказывают о рейсе, пассажирах. Проверяют документы - паспорт, визы, летные лицензии. Опоздание на одну минуту считается прогулом.

Перед рейсом стюардессы должны придерживаться тех же требований, что и пассажиры. Вместе проходим через сканер. За час до вылета идем в самолет. Проверяем салон, готовимся встречать пассажиров на борту. Я работаю в бизнес-классе. Должна приветствовать каждого пассажира по имени, предложить шампанское или фрэш, меню на рейс. Стюардесса эконом-класса лишь приветствует пассажира, предлагает меню. Также раздает игрушки детям.

- В месяц летаю 16-18 раз. Самый короткий рейс длится 40 минут. Самый длинный - 17 часов, - продолжает стюардесса.

- Есть правила, которые регулируют отдых между рейсами. Перед длинным - 14-17 часов в воздухе, обязательно дают два выходных к и после полета. Имею 30 дней оплачиваемого отпуска в год. Еще компенсируют 15 дней больничного. Посетила уже 70 стран мира. Постоянное изменение часовых поясов и температурных зон бьет по здоровью. Работа утомляет.

Заработная плата состоит из ставки и количества часов, которые провели в воздухе. Размер выплат зависит от стажа, класса полета. Также имею процент от продажи товаров на борту самолета.

Работодатель полностью покрывает стюардессам затраты на жилье, транспорт, коммунальные услуги. Когда останавливаемся в других странах, оплачивают номер в хорошей гостинице. Платят суточные в валюте страны. Раз в полтора года заменяют униформу на новую. Туфли - раз в году. Раз в четыре года - рабочие чемоданы. Химчистка униформы бесплатная.

Работа научила не удивляться ничему и никому. Однажды пассажирка попросила передать капитану, чтобы выключил двигатель. Потому что сильно гудит. Пассажир первого класса заявил, что стюардесса подала ему просроченное красное вино. На бутылке было написано 1996 год.

Автор: Юлія МЕЛЬНИК
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24
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