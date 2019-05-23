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Обращают внимание, есть ли бесплатный кофе, чай, печенье

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- В Украине ускорился поток кадров. Некоторые за год успевают сменить несколько работ. Преимущественно это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, - говорит 35-летняя Инна Новицкая, владелица компании по подбору персонала "Новая персона".

- Родители могли проработать всю жизнь на одном предприятии. Сегодня жизнь стала динамичнее. Люди постоянно хотят чего-то нового. Работу меняют из-за низкой зарплаты, ищут карьерный и профессиональный рост, самореализацию. Также стремятся к комфортным условиям в офисе. Обращают внимание на компьютер, кресло, стол, график работы. Есть ли бесплатный кофе, чай, печенье, медицинское страхование. С одного предприятия работники массово увольнялись, потому что не хватало в раздевалках шкафчиков для одежды, туалетной бумаги.

Многие работодатели обещают кандидатам "золотые горы". По факту - ничего не дают. Понятно, что работники долго там не задержатся. Дисциплинирует официальное трудоустройство. Люди ищут стабильную работу, хотят вовремя получать "белую" заработную плату.

В среднем украинцы меняют работу раз в два-три года. Существует много временных работ. Например, работников нанимают, чтобы запустить определенный проект. Далее специалист не нужен. Работать в офисах становится немодно. Работу можно выполнять дистанционно.

Работники, которые часто меняют работу, умеют профессионально проходить любые собеседования. Они знают, как отвечать на неприятные вопросы. Бывает, что неопытные рекрутеры отказывают действительно перспективному кандидату. А берут того, который рассматривает эту работу как временную.

Работодатели должны просить рекомендации с предыдущих мест работы. Не ориентироваться только на личное впечатление или ответы на собеседовании. Лучше позвонить предыдущим работодателям и узнать истинные причины увольнения работников. Толковый профессионал может оказаться скандалистом.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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