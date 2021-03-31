Министерство социальной политики предлагает постепенно повышать прожиточный минимум в Украине. В следующем году он может вырасти на 14%, в 2023 г. - 15%, в 2024 - на 25%.

В этом году общий показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составляет с 1 января - 2189 грн, с 1 июля - 2294, с 1 декабря - 2393 грн. Его используют для расчета социальных выплат, индексации зарплат.

- Нынешний прожиточный минимум не соответствует реальному. Это существенная проблема. Чиновники осознают, если отразить его в фактическом размере, не хватит бюджетных средств на зарплаты и социальные пособия. Вряд ли сейчас этот показатель составляет менее 6000 гривен, - говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет. - Планы поднимать прожиточный минимум до 2024 года - это ни о чем без реальной картины. Нужно разработать программу, где речь пойдет о его постепенном повышении. Пусть это будет продолжаться не один год. Даже если не будет возможности профинансировать, важно знать истинный размер прожиточного минимума. Это даст представление о настоящей экономической ситуации в Украине.

Государство не имеет права облагать налогом зарплаты так, что человек оказывается с доходом ниже прожиточного минимума. Также нужно пересмотреть систему оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Можно ввести абонплату на все виды. То есть, чтобы сумма за коммунальные ежемесячно была одинаковая. Тогда не будет возникать зимних пиков, когда цифры в платежках за счет отопления безумно растут.

Нужно отрезать прожиточный минимум от всех законодательных норм. Он должен быть лишь показателем, с которым должны работать с точки зрения социальной функции государства. А называть уровень прожиточного минимума в цифрах - это популизм. Его размер должны определить Госстат с Министерством социальной политики. Они выбирают перечень товаров для потребительской корзины. Но ее следует сначала осовременить. Прописать, сколько там должно быть хлеба, молока, масла, носков, трусов и т.п. Стоит учесть, что меняется структура экономики, сферы услуг. Например, раньше люди пользовались домашними телефонами, сейчас они исчезают. Появились мобильные. Раньше просто смотрели телевидение, теперь это делают через кабельные и интернет-сети. Поэтому в потребительскую корзину следует включить виды услуг, которых раньше не было. А потом думать, с помощью чего можно подтянуть прожиточный минимум до реального - регулирование налогов, изменения системы начисления тарифов.

В Украине также следует создать национальный реестр получателей социальной помощи. Сейчас их несколько, поэтому не видим реальной картины. А ее нужно иметь.