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пятница, 29 ноября 2019 06:50

Новые деньги появятся в декабре

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26 ноября Нацбанк представил обновленные банкноты 50 и 200 грн. Они имеют усовершенствованную систему защиты. По дизайну схожи с купюрами нового поколения - 20, 100, 500 и 1000 грн.

Таким образом Национальный банк завершит оптимизацию номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года. В октябре этого года вывели из обращения монеты 1, 2, 5 коп. Следующим шагом будет отказ от 25 коп. Их уже прекратили производить. Планируют оставить шесть монет - 10, 50 коп, 1, 2, 5 и 10 грн. Будет столько же бумажных банкнот - 20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн.

50-гривневая банкнота образца 2019 года появится 20 декабря. Ее вид почти не изменился. Она сохранила фиолетовый оттенок. На лицевой стороне изображен Михаил Грушевский. Но портрет переместили в центр банкноты.

Новые 200 грн с Лесей Украинкой введут в обращение 25 февраля 2020-го. Цвет денег не изменился.

В обращении одновременно будут находиться новые банкноты и предыдущих лет, говорят в Нацбанке. Специально изымать старые деньги не будут.

20 декабря в обращении появится металлическая монета номиналом 5 грн с изображением Богдана Хмельницкого. Монету 10 грн с Иваном Мазепой введут в обращение в середине 2020-го. С апреля прошлого года украинцы пользуются металлическими 1 и 2 грн. Параллельно ходят бумажные банкноты соответствующих номиналов. Однако последние в прошлом году перестали печатать.

- Продолжительность жизни монет выше, чем банкнот мелких номиналов. Они обращаются 20-25 лет. Бумажные деньги - один-два года. Их постоянно нужно печатать. Монеты требуют от государства меньших усилий и средств, - говорит Виктор Зайвенко, директор департамента денежного обращения Нацбанка.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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