Незаконно полученные социальные выплаты заставят вернуть

Начнут проверять, законно ли украинцы получают пенсии, льготы, субсидии. Это предусматривает закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Верховная Рада приняла его во втором чтении.

Делать это будут с помощью автоматизированных реестров, баз данных. Если окажется, что льготник получал соцвыплаты на основании сомнительных данных, деньги попросят добровольно вернуть. Иначе вопросы будут решать в суде.

— Социальную помощь должны получать те, кто в ней действительно нуждается. Пока имеем много злоупотреблений, — говорит 46-летний Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития. — Проверять доходы и финансовое положение украинцев будут в основном с помощью реестров. В селах могут помогать собирать информацию социальные работники. Они знают каждое домохозяйство, сколько там живет людей. Сегодня социальные выплаты назначают на общих основаниях. Человек подает документы, которые проверяют формально. Украинец может быть льготником сразу по трем-четырем категориям.

Когда система заработает, людей будут заставлять возвращать средства, если получили их незаконно. Понятно, что большинство не захочет этого делать. Тогда дело передадут в суд. Но могут быть проблемы. Придется платить судебный сбор. Кроме того, органу, который будет взимать средства, понадобится квалифицированный юрист. Сомневаюсь, что на ставку 4500-5000 гривен такого найдут. Сейчас даже крупные государственные организации часто проигрывают дела в суде, потому что их представители просто не являются на заседания.

— Закон о верификации разработан под европейские стандарты. Гражданам, которые ничего не нарушают, волноваться не нужно, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — Жульничать с льготами станет невыгодно. С помощью реестров будут исследовать, сколько и какое имущество имеет человек. Субсидию не сможет получать тот, кто владеет несколькими машинами, квартирами, имеет счета в банке. Также будут возникать вопросы к людям, которые не работают официально. Как следствие — в Украине сократится количество льготников.

Потому что на время проверки социальные выплаты будут приостанавливать, — говорит адвокат 44-летний Ростислав Кравец.

- Некоторые пункты закона о получении данных из всех имеющихся источников, об отсутствии защиты личной информации граждан и ответственности за нарушение порядка ее использования ранее уже были предметом рассмотрения Конституционного суда. Он признал неконституционными нормы законодательства и постановления правительства, которые позволяли Минфину получать персональные данные украинцев. Ведь было непонятно, как эту информацию будут использовать в будущем.

Его нормы касаются всех государственных выплат. Будут проверять переселенцев, пенсионеров, учителей, чернобыльцев.