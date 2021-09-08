"Недостаточно повысить зарплаты и рассчитывать, что люди вернутся домой"

- Для трудоустройства за рубежом украинцы чаще всего выбирают Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии. Труднее стало попасть на работу в Италию, потому что действуют ковид-ограничения, - говорит 44-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Пандемия повлияла на зарплаты трудовых мигрантов?

- Зарплаты украинцев не уменьшились. Польша с начала года повысила минимальную на 1400 гривен. Понемногу поднимают зарплаты и другие страны. Идет борьба за рабочие руки на своих рынках и за трудовых мигрантов из других стран. В среднем украинцы, в зависимости от страны пребывания, могут зарабатывать от 800 до 1500 долларов в месяц. Все зависит от специальности. Если человек едет работать на производстве без определенной квалификации, может рассчитывать на минимальную зарплату. Высококвалифицированные специалисты получают значительно больше.

Кто больше всего востребован?

- Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Но им нужны и работники банковского сектора, айтишники, инженеры, врачи. Германия приглашает преимущественно специалистов, которые хорошо знают немецкий язык и имеют диплом, который могут подтвердить за рубежом. В разнорабочих не заинтересована. Поэтому украинцам гораздо проще получить польскую рабочую визу.

Люди часто соглашаются на предложения мошенников о трудоустройстве в Германии. Те берут деньги и исчезают. Или украинцы приезжают в Польшу, попадают под проверку местных органов власти, полиции. Получают депортацию, конфискацию денег и запрет на въезд в Евросоюз до пяти лет.

Где преимущественно работают украинцы?

- Из 1,8 миллиона приглашений, выданных украинцам для трудоустройства в Польше, 1,35 миллиона - на работу в различных секторах экономики. Это строительство, склады, сельское хозяйство. Документ позволяет работать за границей до шести месяцев. 140 тысяч разрешений были выданы на девять месяцев. Это так называемые визы для работы в сельском хозяйстве. Большинство трудовых мигрантов выбирают работу на складах, в промышленности, перерабатывающей отрасли.

Есть ли спрос на дипломированных специалистов из Украины, в частности медиков?

- Чтобы врачу трудоустроиться за рубежом, нужно в совершенстве знать местный язык. Без этого и диплом не поможет. Большинство не хотят изучать иностранные языки, не желают подтверждать свои дипломы. А например, в Польше не хватает почти 50 тысяч медицинских работников. В Германии есть вакансии для 150 тысяч медсестер. Несмотря на такой спрос и уровень зарплат, немного отечественных медиков трудоустраиваются за рубежом. В крупных украинских городах можно получать почти европейские зарплаты. Медработники из райцентров не спешат выезжать. Поэтому под трудовую миграцию в основном попадает молодежь, которая заканчивает вузы в Украине.

Представители украинских строительных компаний заявляли: чтобы украинцы вернулись домой, нужно повысить на 30-40 процентов зарплаты. Согласны с этим?

- Недостаточно повысить зарплаты и рассчитывать, что работники вернутся домой. Проблема гораздо глубже. Люди не верят, что Украина может стать новой Польшей или Чехией. Не видят здесь свое будущее. Едут работать за границу и видят там другой мир. Забирают семьи, детей и остаются там жить. То есть сначала идет трудовая миграция, а затем - эмиграция.

Почему это происходит?

- Посмотрите на последние заявления властей. Например, что средний уровень зарплат в Украине достигнет уровня Польши через 30-40 лет. Молодой человек задумывается - стоит ли ждать? Может лучше купить билет и через сутки быть в Польше?

Министр финансов Сергей Марченко сказал, что 40-летние уже не будут получать пенсии. Люди решают: я могу поработать в Чехии 20-25 лет и иметь пенсию. В Украине есть проблема трудоустройства людей в возрасте 45 плюс. Даже в Киеве работу им трудно найти. В небольших городах проблемы еще хуже. Поэтому пожилые люди вынуждены искать работу за рубежом.

Социологическая группа "Рейтинг" исследовала: 80 процентов украинцев с высшим образованием хотят, чтобы их дети учились за рубежом. Не потому, что не доверяют нашей системе образования. Не видят будущего для своих детей.

Пока представители власти будут делать подобные заявления, пока страна не будет меняться к лучшему и люди не почувствуют улучшения жизни на своем кармане, они будут ехать работать за границу.

Каковы перспективы трудовой миграции?

- В ближайшие 10 лет ситуация кардинально не изменится. Украинцы будут ехать работать за границу. Будут искать возможность заработать. Постепенно превращаться из трудовых мигрантов в эмигрантов.