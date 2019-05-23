Людмила Гусейнова, 31 год, владелица мини-пекарни, Черкассы:

- У нас работают 10-15 человек. Есть дневные, ночные смены. Надежных рабочих очень мало. Ответственные люди, которым 50-60 лет. Среди молодежи много способных, быстро учатся. Но часто не хотят трудиться. Ходят на ночные смены, сидят в телефоне. Бывает, мамы приводят устраивать своих детей после техникума. Такой работник не задержится надолго. Стажировка у нас неоплачиваемая, длится три дня. Затем берем на работу. Хорошее сотрудничество с людьми, которые любят выпечку. Есть женщина, которая днем работает фармацевтом. Любит печь. Работает у нас в ночную смену, зарабатывает дополнительные деньги.

Анастасия Буткевич, 35 лет, владелица студии плетения кос, Черкассы:

- Удивляют люди, которые записываются на собеседование, проходят его. А потом не выходят на стажировку. Пишут смс - "это не мое". Одна сотрудница отдала ребенка в сад. Поработала немного, ребенок заболел. Сказала, что дальше не получится. Через месяц увидела, что она устроилась мастером в другом месте. Поэтому я начала брать деньги за обучение, чтобы не шли к конкурентам. Думала и о договоре, который бы обязывал отработать полгода, но идея не прижилась. Такая ответственность еще больше пугает претендентов.