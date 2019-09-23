На субсидии выделяют меньше денег

В следующем году на субсидии предлагают выделить 47,6 млрд грн, говорится в проекте бюджета. В 2019-ом на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг пошло 55,1 млрд грн. Уменьшение расходов не приведет к сокращению количества субсидиантов в новом отопительном сезоне, заверили в Министерстве соцполитики.

— Это арифметический пересчет, связанный со снижением цены на газ. Вряд ли количество субсидиантов будет сокращаться, — говорит энергетический эксперт Мария Яковлева, 48 лет.

— Украинцам катастрофически не хватает денег, чтобы оплачивать тарифы по европейским ценам. Средняя семья на коммунальные услуги тратит 50-60 процентов месячного дохода. Тогда как в Европе, Соединенных Штатах отдают 10-15 процентов. Чтобы изменить ситуацию, нужно установить справедливую цену на газ для населения. Согласно закону "О ценах и ценообразовании", стоимость топлива состоит из себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли для компании, которая добывает и продает газ. Иначе газ стоил бы 4-4,5 тысячи гривен за тысячу кубометров со всеми налогами и затратами на транспортировку. Кроме того, необходимо ввести масштабные программы по энергоэффективности. Перенести запуск рынка электроэнергии минимум на год, устранить монополии. Тогда увидим рождение реальных свободных конкурентных рынков, сокращение потребления традиционных энергоносителей и увеличение использования возобновляемой энергетики. Отопление подешевеет на 30-40 процентов, снизится стоимость электроэнергии, водоснабжения. Будет расти экономика, а вместе с ней — доходы людей и государственного бюджета.

Антимонопольный комитет порекомендовал Нафтогазу не распространять неточную информацию о возможности сэкономить на отоплении зимой. Компания в конце августа предложила потребителям закупить газ наперед. Один человек может приобрести до 25 тыс. куб. м. Сделать это надо до 25 сентября.

— Антимонопольный комитет отметил, что Нафтогаз недостаточно информирует потребителя об условиях договора. Если газ для населения снова подешевеет, то люди, которые внесли предоплату, не смогут платить меньше, — добавила Мария Яковлева.