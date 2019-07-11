— Занимались перевозками, шесть лет тому назад потеряли бизнес. Резко подскочил курс доллара. А мы купили грузовые автомобили за валютные кредиты. Погасить долг не смогли. Машины забрал банк, — рассказывает 53-летняя Ольга Усик.

Вместе с мужем, 56-летним Игорем переехала в село Глушки Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, занялись фермерством.

— Еще нас очень подкосила смерть 26-летней дочери Игоря от первого брака. Был шок от того, что все потеряли. Не имели сил на восстановление бизнеса. Переехали из Корсунь-Шевченковского в село. В Глушках была земля и старый дом, который достался мне в наследство от отца. Мама дала нам козу. Радовались, что молоко свое есть. Нашла рецепт брынзы, который мне дали фермеры в Черниговской области во время последней командировки. Сначала делали сыр для себя. Потом начали предлагать друзьям, знакомым. Через год уже имели 10 коз. Муж понял, что возможностей для бизнеса в селе больше, чем в городе. Кроме сыра, делали вино из смородины. Сейчас держим 40 взрослых коз и 15 молодых. Изготавливаем твердые и мягкие сыры. Купили сепаратор, чтобы делать масло и мороженое. Брынзу продаем по 200 гривен за килограмм, твердые сыры стоят до 450, масло — 400-500, мороженое — 20 гривен за 100 граммов. Литр козьего молока — 35 гривен.

Два года тому назад Игорь выиграл грант, получил 40 тысяч гривен. Купили камеры для вызревания твердых сыров. Теперь официально называемся фермерское хозяйство "Козочка". Мы с мужем совладельцы в равных долях. В следующем году и я подала документы на грант. Получила 50 тысяч гривен. Приобрели охладитель. Мороженое теперь можно сделать за полчаса.

- Продукцию пока не можем продавать в магазины из-за отсутствия сертификатов. На эту бюрократию надо 50 тысяч долларов. Работает "сарафанное радио", получаем заказы через соцсети, - продолжает Ольга Усик.

— Мы на 100 тысяч гривен только оборудования приобрели. Еще надо корм для коз. Это тысяча гривен в неделю. Засеваем 10 гектаров своих полей. Зимой зарабатываем на продаже сыров и масла, которое замораживаем. Имеем от 12 тысяч гривен дохода ежемесячно. Боремся со стереотипом, что козье молоко жирное и с неприятным запахом. Иногда приходится чуть ли не силой заставлять попробовать. Некоторые клиенты приезжают и просят показать коз. Не верят, что молоко не воняет. Мы хорошо ухаживаем за животными. Козы спят на лежаках из досок, убираем дважды в день. Они не привязаны, ходят, где хотят. Пасутся с 10 до 12 часов, потом сами идут домой. Пьют только колодезную воду. До 16-и спят и снова идут на поле. Приходят домой, когда захотят. Мы им варим чаи на травах.

С односельчанами было сложно находить общий язык после переезда. Нам говорили: "Были бизнесмены, обанкротились, теперь попробуйте пожить". Когда получили первый грант, собрали людей возле клуба. Предложили помочь написать бизнес-планы, чтобы тоже могли развиваться. Нас послушали и разошлись. Большинство держат корову, сдают молоко на молоковоз, и больше ничего не надо.