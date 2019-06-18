Можно зарабатывать на рассказах о жизни

- Среди блогеров в Украине есть немалая конкуренция. Наибольшая - в области моды и красоты. Каждый третий рассказывает о косметике, похудении, диетах, - говорит эксперт 37-летний Дмитрий Васюк. Работает с сетями магазинов одежды, бытовой химии в Украине и за рубежом.

- Хотя уже на первый план выходят люди, которые снимают видео о своей жизни. Многим это интересно. Мы постоянно ищем новые лица для запуска рекламы. Заметили: у тех, кто рассказывает о себе, покупают больше. Например, девушка утром просыпается, вычесывает своего пса. Затем в пижаме убирает, при этом ненавязчиво рассказывает о бытовой химии. Рекламы как таковой не было, но у нас шквал заказов.

Расценки на рекламу четко не определены. Блогеры сами диктуют условия. В "Инстаграме" реклама дешевле, начинается от 400 гривен. Доходит до 10 тысяч. На "Ютюбе" - дороже. Больше всего заплатили блогеру за рекламу белья – 17 тысяч гривен. Комплект настолько понравился людям, что за день распродали все модели. Иногда дарим блогерам товары за рекламу - сумки, обувь, белье. Дважды за последний год оплачивали поездки за границу. Последняя - во Францию на модный показ. Обошлась в 39 тысяч гривен.

1 802 335 раз посмотрели видео на "Ютюбе", как оперный певец Самвел Адамян из Днепра готовит салат с рисом и печенью. Почти все время на столе сидит его рыжий кот. В комментариях люди писали, что видео смешное, улучшает настроение. 400-800 тыс. раз смотрели видеоблоги певца, как он распаковывает посылки, меряет трусы с китайского сайта.