Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа

С 1 августа в Украине должен заработать рынок газа для бытовых потребителей. Люди смогут выбирать компанию, которая будет поставлять топливо.

Открытие рынка газа для населения — одно из требований для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сначала его должны были запустить в мае, затем - в июле. Далее перенесли на август.

Пока цену газа для населения регулирует Кабинет министров. Ее устанавливают в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргазвидобування продавать газ по льготному тарифу: не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе плюс расходы на доставку. В июне газ для населения стоил 2,14 грн за куб. Цена не учитывает налоги и расходы на транспортировку.

Даже в многоэтажке каждая квартира сможет иметь отдельного поставщика, — говорит 40-летний Алексей Хабатюк, заместитель руководителя департамента энергоэффективности Нафтогаза. — В то же время для объединений совладельцев многоквартирных домов цену за газ на основе специальных обязательств установят до 1 мая 2021 года. Потому что они относятся к предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

Препятствием к открытию рынка газа может стать иск Киевоблгазсбыта. Компания через суд хочет приостановить действие постановления Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг об упрощении процедуры смены поставщика. Благодаря ей украинцы без проблем могут сменить компанию, которая будет продавать газ. Для этого на сайте нового поставщика нужно подать заявление-присоединение. Также предоставить оригиналы документов о праве собственности на недвижимость, паспорт и идентификационный номер. Это можно сделать в электронной форме. Ранее процедура перехода растягивалась на месяцы. Необходимо было получить справку об отсутствии задолженности у предыдущего поставщика. После открытия рынка газа потребители продолжат получать два счета за газ. Первый — оплата непосредственно за энергоноситель. Второй — стоимость транспортировки.

— Сейчас лучшее время для открытия рынка газа, — говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

— Цена газа на хабах низкая. Поставщики могут уже закупить дешевый ресурс и удерживать стоимость в течение долгого периода. Благодаря этому формировать привлекательное предложение для потребителей и увеличивать количество клиентов. Ведь на осень газ на европейских газовых хабах традиционно дорожает. А стоимость оптовых поставок в Украину напрямую зависит от ситуации на внешних рынках. Правда в этом году прогнозировать радикальное повышение цены на газ не стоит.

Пока поставщиков голубого топлива в Украине не так много. Будет хорошо, если в начале августа появится хотя бы 10 новых компаний. К осени, когда полноценно заработает рынок, их количество однозначно вырастет.

Гарантировать, что никто не останется без газа, будет поставщик "последней надежды". Им стала компания "Нафтогаз Украины". В конкурсе победила, потому что предложила цену газа с нулевой наценкой — 2711,86 грн за тыс. куб с налогами.

Если потребитель не сразу сможет определиться, у кого покупать газ, компания "последней надежды" будет поставлять ему топливо 60 дней. За этот период человек найдет постоянного поставщика, объясняют в Нафтогазе.

- У нас новые правила рынка природного газа действуют минимум три года. В 2015-ом приняли закон "О рынке природного газа". Еще в течение двух лет принимали различные подзаконные акты. Единственное, что сдерживало полноценный запуск рынка — отсутствие поставщика "последней надежды", — добавляет 48-летний Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике. — Сегодня перечень поставщиков можно узнать в Нацкомиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. С другой стороны, не вижу смысла менять их. Компании предлагают почти идентичные условия. Какая разница, кому платить 20 гривен в месяц, если используете газ только для приготовления пищи.