Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа

 
Ексклюзивы
1/5
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 2124
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1251
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7461
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 774
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 657
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1926
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3510
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 423
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 270
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5193
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 270
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 00:45

Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа

  Комментировать

С 1 августа в Украине должен заработать рынок газа для бытовых потребителей. Люди смогут выбирать компанию, которая будет поставлять топливо.

Открытие рынка газа для населения — одно из требований для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сначала его должны были запустить в мае, затем - в июле. Далее перенесли на август.

Пока цену газа для населения регулирует Кабинет министров. Ее устанавливают в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргазвидобування продавать газ по льготному тарифу: не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе плюс расходы на доставку. В июне газ для населения стоил 2,14 грн за куб. Цена не учитывает налоги и расходы на транспортировку.

Даже в многоэтажке каждая квартира сможет иметь отдельного поставщика, — говорит 40-летний Алексей Хабатюк, заместитель руководителя департамента энергоэффективности Нафтогаза. — В то же время для объединений совладельцев многоквартирных домов цену за газ на основе специальных обязательств установят до 1 мая 2021 года. Потому что они относятся к предприятиям коммунальной теплоэнергетики.

Препятствием к открытию рынка газа может стать иск Киевоблгазсбыта. Компания через суд хочет приостановить действие постановления Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг об упрощении процедуры смены поставщика. Благодаря ей украинцы без проблем могут сменить компанию, которая будет продавать газ. Для этого на сайте нового поставщика нужно подать заявление-присоединение. Также предоставить оригиналы документов о праве собственности на недвижимость, паспорт и идентификационный номер. Это можно сделать в электронной форме. Ранее процедура перехода растягивалась на месяцы. Необходимо было получить справку об отсутствии задолженности у предыдущего поставщика. После открытия рынка газа потребители продолжат получать два счета за газ. Первый — оплата непосредственно за энергоноситель. Второй — стоимость транспортировки.

— Сейчас лучшее время для открытия рынка газа, — говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

— Цена газа на хабах низкая. Поставщики могут уже закупить дешевый ресурс и удерживать стоимость в течение долгого периода. Благодаря этому формировать привлекательное предложение для потребителей и увеличивать количество клиентов. Ведь на осень газ на европейских газовых хабах традиционно дорожает. А стоимость оптовых поставок в Украину напрямую зависит от ситуации на внешних рынках. Правда в этом году прогнозировать радикальное повышение цены на газ не стоит.

Пока поставщиков голубого топлива в Украине не так много. Будет хорошо, если в начале августа появится хотя бы 10 новых компаний. К осени, когда полноценно заработает рынок, их количество однозначно вырастет.

Гарантировать, что никто не останется без газа, будет поставщик "последней надежды". Им стала компания "Нафтогаз Украины". В конкурсе победила, потому что предложила цену газа с нулевой наценкой — 2711,86 грн за тыс. куб с налогами.

Если потребитель не сразу сможет определиться, у кого покупать газ, компания "последней надежды" будет поставлять ему топливо 60 дней. За этот период человек найдет постоянного поставщика, объясняют в Нафтогазе.

- У нас новые правила рынка природного газа действуют минимум три года. В 2015-ом приняли закон "О рынке природного газа". Еще в течение двух лет принимали различные подзаконные акты. Единственное, что сдерживало полноценный запуск рынка — отсутствие поставщика "последней надежды", — добавляет 48-летний Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике. — Сегодня перечень поставщиков можно узнать в Нацкомиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. С другой стороны, не вижу смысла менять их. Компании предлагают почти идентичные условия. Какая разница, кому платить 20 гривен в месяц, если используете газ только для приготовления пищи.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 18667
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 12285
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 11061
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 9558
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 8703
Деньги
"Увидела офис компании, попросила одолжить деньги на билет домой"
"Увидела офис компании, попросила одолжить деньги на билет домой" 1 Просмотров: 801
Владельцев паев хотят обложить налогом
Владельцев паев хотят обложить налогом Просмотров: 117
Сейф встроили в полу
Сейф встроили в полу Просмотров: 81
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности"
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 9774
Охрана приезжает за семь минут
Охрана приезжает за семь минут Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 192
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua