Женщинам старше 55 лет могут позволить до 1 января 2022-го досрочно выходить на пенсию. Президент Владимир Зеленский вернул соответствующий закон со своими правками в Верховную Раду.

Документ приняли в 2015 году. Он касается женщин, имеющих стаж 30 лет. И к моменту выхода на пенсию уже уволились с работы. Тогдашний президент Петр Порошенко ветировал закон. Основная причина - дефицит бюджета Пенсионного фонда.

В Украине женщины имели право досрочно уходить на пенсию до 2011 года. Затем пенсионный возраст начали повышать, потому что это было предусмотрено программой сотрудничества с Международным валютным фондом. Ежегодно он увеличивается на шесть месяцев. К 2021-му составит 60 лет. Также время выхода на пенсию женщин зависит от даты рождения. В 2019-м пенсию смогут оформить те, кто родился не позднее 30 сентября 1960 года.

В новом варианте закона женщинам, которые выйдут на пенсию в 55 лет, предлагают учитывать зарплату за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Если последний составляет менее 60 месяцев, для расчета будут брать доход за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов.

- Абсолютно реально позволить женщинам выходить на пенсию в 55 лет. Такой законопроект беспроигрышный для власти. Это незначительно повлияет на расходы государственного бюджета, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - У женщин появится возможность не перерабатывать. Но они могут рассчитывать только на минимальные выплаты.

С 2015-го философия начисления пенсии в Украине изменилась. Сейчас акцент делают не на возраст гражданина, а на количество страхового стажа. Причем до января 2004 года трудовой стаж позволяют приравнивать к страховому. Далее значение имеет исключительно последний. Чтобы в будущем претендовать на достойную пенсию, надо исправно платить необходимые налоги. Очевидно, что большинство женщин до 55 лет не успеют заработать большой страховой стаж.

Минимальный возраст выхода на пенсию надо привязать к средней продолжительности жизни в Украине. Очевидно, что для мужчин 63-65 лет - высокий порог. Устанавливать его было ошибкой еще и потому, что это заложило высокую планку страхового стажа. Чтобы изменить ситуацию, надо запустить накопительный уровень пенсионной системы. Тогда украинцы смогут самостоятельно экономить деньги на пенсию и не зависеть от государства. Кроме того, наш Пенсионный фонд сегодня по сути банкрот. Дефицит постоянно растет. Уже составляет более 170 миллиардов гривен. Правда, пока обсуждают только коррупционные модели запуска накопительной системы.

С марта 2020-го украинцев ждет очередной перерасчет пенсий. Повышение почувствуют не все. Для людей с минимальными пенсиями выплаты вырастут незначительно. Добавят по 400-500 гривен.

- В свое время пенсионный возраст украинцев повысили, потому что думали, что так удастся сократить дефицит Пенсионного фонда. Не получилось, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- Женщинам в отдельных случаях можно позволить выходить на пенсию в 55 лет. Это выгодно жителям сел, которые держат скот и обрабатывают огороды. Они будут стабильно получать пенсию, хоть и небольшую. В городах женщины досрочно не будут увольняться с работы, чтобы получать копейки.

О накопительной пенсии в Украине начали говорить в 2003 году. Тогда запуск второго уровня перенесли. До сих пор имеем солидарную пенсионную систему. Никто не хочет проводить реальных реформ. В то же время все необходимые законы, чтобы ввести накопительную пенсию, есть. Надо только политическая воля.

26 лет - минимальный страховой стаж, необходимый в 2019-м для выхода на пенсию по возрасту. Ежегодно он увеличивается на 1 год. С 2028-го надо будет иметь 35 лет стажа.