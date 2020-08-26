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четверг, 27 августа 2020 05:56

Мед из акации продают по 300 гривен

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- 2020-й стал худшим для пасечников за последние 40 лет, - говорит 55-летний Юрий Овдиенко, председатель Ассоциации пчеловодов Украины.

- На акациях из-за весенних заморозков почти не было цвета. Поэтому этот мед - дефицитный. В прошлом году литр продавали по 200 гривен. Сейчас - не менее 300. Кое-кто столько просит за пол-литра продукта. Не изменилась стоимость меда из подсолнечника -100 гривен за литр. Разнотравье стоит 120-140, гречишный — 180. Мед из липы предлагают по 300 гривен за литр. Правда, позже цена на него может упасть до 250.

Сегодня самая большая проблема пчеловодов - законодательная база. Пасечники вынуждены продавать мед на импорт по 28 гривен, или $1 за килограмм. В прошлом году цена вообще доходила до 22 гривен. До 2015-го у пасечников скупали мед по $3,5 за килограмм. Поэтому сегодня пасеки активно продают, из отрасли уходят специалисты. Кроме того, никакой ответственности за использование запрещенной химии не несут агрохолдинги. Часто пасечников не предупреждают об обработке полей. В Кабмине рабочая группа по пчеловодству разрабатывает профильный закон. Но пасечники там имеют всего один голос. Остальные члены группы - это представители профильных структурных подразделений, органы центральной исполнительной власти, иностранные неправительственные организации.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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