Магазины не будут принимать 25 копеек

С 1 октября изымут из обращения монеты номиналом 25 коп. и банкноты, выпущенные до 2003 года.

Также Нацбанк будет выводить из обращения бумажные 1, 2 грн, монеты 1 грн образца 1996-го. Они пока останутся законным платежным средством параллельно с новыми монетами аналогичных номиналов. Это позволит упростить расчеты наличными. Также повысит качество денег в обороте, пояснили в НБУ.

Обменять 25 коп. и старые банкноты до 30 сентября 2021 года можно будет во всех банках Украины. До 30 сентября 2023-го — в Нацбанке и отделениях уполномоченных финучреждений: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк Аваль", ПУМБ.

— На изготовление одной монеты тратим больше, чем ее покупательная способность. Поэтому Нацбанк отказался от монет номиналом 1, 2, 5 копеек. В то же время из-за инфляции и постепенного обесценивания национальной валюты нет смысла продолжать чеканить 25 копеек, - говорит финансовый аналитик 40-летний Алексей Лупоносов. — Пока в обращении продолжают находиться 10 и 50 копеек. Не исключаю, что от них также впоследствии откажутся. Не зря же НБУ еще два года тому назад предлагал магазинам округлять суммы в чеках. У нас почти не осталось товаров, которые можно купить за 1 гривну. Разве что спички.

С банкнотами, выпущенными до 2003 года, ситуация иная. Такие купюры редко можно встретить в обращении. Они износились, потому что бумажные деньги в среднем рассчитаны на три-четыре года активного пользования. Кроме того, за 17 лет дизайн денег меняли трижды. Поэтому решение изъять старые гривны из обращения-формальное. Люди не почувствуют перемен.