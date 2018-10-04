Лук подорожает до 10 гривен

— Поверил, что год будет урожайный, и засадил целую сотку луком. Из-за засухи весь выгорел. Жена меня чуть не съела. Приехал на базар закупиться. Беру сорта, которые хорошо хранятся. Чтобы хватило до весны, — рассказывает 35-летний Василий Копытко из села Сосенка Винницкого района.

Кладет в багажник "девятки" четыре сетки лука сортов Кенди и Халцедон. На винницком рынке Привокзальный его продают оптом по 8 грн. Продавцы говорят, в этом году неурожай не только на огородах у людей, но и у фермеров на полях. Стоимость килограмма вырастет до 10 грн.

— Люди больше всего запасаются луком. Берут по шесть-семь сеток. Он прыгает в цене, как та солярка или доллар. Один день продавали по 6 гривен, потом до 8 подняли, — говорит продавец Владимир Дзигаленко, 59 лет.

Выносит из палатки сетки с луком, картофелем, морковью, свеклой и капустой. Внутри сложены в ряд белые мешки. В них картофель, который привозят крестьяне. Сдают оптом по 2,5–3 грн.

— Картошки в этом году немеряно. Капуста хорошая на винницких полях есть, но пока ее вырезать нереально. Дожди пошли, техника грузнет. Поэтому цена не падает. На рынке преимущественно продают овощи с Херсонщины, Николаевщины, Львовщины.

— У меня картофель так уродил, что в погребе некуда складывать. Нужно вам на базар привезти, — говорит 50-летний Александр Комисарчук из села Тютьки Винницкого района. — В школе у нас провели акцию "Пять картофелин". Ученики должны были принести по столько из дома. Так я завез две сетки за весь класс.

— Цена на сало изменилась, как наша жизнь. Зарплаты как будто подняли, но все подорожало. Ежедневно солярка на 2 гривни больше стоит. Полторы тысячи выбрасываем, чтобы из села привезти свинью. А ее еще нужно осмалить, разобрать, — говорит 43-летняя Инна Богомаз. 10 лет торгует свининой в мясном павильоне рынка Привокзальный.

— В начале года сало стоило не больше 60 гривен. Люди брали килограммами. Теперь продаем по 90–110. Тонкое могу отдать за 30–40 гривен. Вот пришла женщина и просит взвесить 300 граммов. Часто спрашивают, есть ли обрезки за 15–20 гривен. Люди еще и радуются этому. Как только газ и свет подорожает, сала уже не купят. А кто имеет деньги, тот берет красивое кусковое по 100 гривен. Некоторые клиенты пошли в супермаркеты, искать более дешевого сала и мяса. Попробовали магазинного и возвращаются на базар. Говорят, не тот вкус.

Возле мясного павильона торгуют крупами и макаронами. Люди выстроились в очередь. Больше всего покупают рис и гречку.

— Большинство круп от начала года подорожали на гривню. Мука — на 2. Высший сорт стоит 10 гривен за килограмм, — говорит продавец Валерий Шевчук. На весы повесил объявление: "Меньше килограмма не взвешиваю". — Но рекордсмен — пшено. Цена выросла с 7,9 до 22 гривен. Производители говорят, посеяли и не взошло из-за засухи. Во второй раз посеяли — попало под дожди. Гречка с начала года добавила лишь гривню. Ажиотаж на нее был, когда в прошлом году продавали по 30 гривен. Почему-то люди массово скупаются, когда все резко дорожает. Сахар дешевый — по 12,4. Почти никто про него не спрашивает. По несколько килограммов брали в позапрошлом году, когда стоил по 20 гривен.

На рынках торгуют мелкими и поврежденными овощами

Свекла стоит в полтора раза дороже, чем в прошлом году. Килограмм продают по 5,5–6,5 грн. Стоимость капусты выросла на 60%. Морковь в прошлом году стоила 5–6 грн, в настоящий момент — 9,5–10,5.

— Овощи дорожают из-за сокращения площадей. Также повлияла погода. В этом году собрали на 30–40 процентов меньший урожай лука. В Европе — такая же ситуация. Там потеряли больше 30 процентов урожая. Если Украине не хватает собственного лука, то завезти из Польши не удастся. Это может спровоцировать рост цены в начале весны, — говорит эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман. — Наши фермеры мало собрали качественного лука. Закладывают такие овощи на хранение. А на рынках в основном торгуют мелким или поврежденным луком. Он не может долго храниться.

Картофель — единственный овощ из борщевого набора, который в сравнении с прошлым сезоном подешевел на 40 процентов. Цены на оптовых рынках колеблются от 2 до 3,5 гривни за килограмм. Аграрии с каждым годом выращивают меньше картофеля. Население — наоборот активно. Часть урожая сбывают на рынках. Поэтому цена снижается. Так происходит уже три-четыре года подряд.

Морковь, свеклу, капусту еще не начали массово собирать. Поэтому цены высокие. Со второй половины октября могут немного снизиться.