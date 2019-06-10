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вторник, 11 июня 2019 07:40

"Лучше всего отдыхать в июне"

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— Деньги на отдых откладываем в течение года. С каждой зарплаты — по тысяче гривен. В отпуске готовы тратить до 1200 гривен в день, — рассказывает 37-летний Даниил Перковецкий из Днипра.

— Лучше всего отдыхать в начале июня. И цены доступны, и владельцы баз идут на уступки. В прошлом году в июле поехали с женой и двумя детьми до Геническа на Херсонщине. Рассчитывали арендовать номер с кондиционером за 500 гривен в сутки. Еле нашли жилье. Были в Геническе в девять утра, объездили все базы. Так и не поселились, все занято. И цены высокие. В среднем номер с кондиционером предлагали за 900 гривен в сутки. Вечером нашли турбазу в Стрелковом. Советские деревянные дома, кровати со старыми шерстяными одеялами. Туалет на улице, кухни нет. Заплатили по 100 гривен с человека.

В позапрошлом году были в Коблево на Николаевщине. Там столько туристов, что поставить машину негде. Стоянки на базах платные.

Уже второй год ездим на Азовское море. Здесь места для машин полно. Но с остальными - дела похуже. Не хватает кафе и магазинов с нормальной едой. В прошлом году дочка отравилась несвежим борщом, который стоил 50 гривен за порцию. Ближайшая дискотека в Геническе в 30 километрах. Соответственно, если я везу жену и детей на машине, выпить не могу. Пиццерий нормальных поблизости нет. Везде гендели типа выпей пива и уходи. Разливное разбавлено водой. Пол-литровый бокал стоит 25-30 гривен. Еще и постоянные перебои с электричеством. В прошлом году сгорел телефон, стоявший на зарядке. В сервисном центре объяснили, что был резкий скачок напряжения. Вечером или устраиваешь шашлыки с семьей, или идешь спать. На бюджетных базах нет ни телевизоров, ни кондиционеров.

В этом году чтобы сэкономить, решили поехать в отпуск в начале июня. Выбор мест шикарный. В Геническе хозяева отелей нас за руки хватали, чтобы шли к ним. За 700 гривен сняли двухкомнатный номер с видом на море. Есть кондиционер, ванна. Полотенца меняют ежедневно. Во дворе — бассейн, бесплатные лежаки. Отель имеет свой пляж, его чистят. Там стоят пластиковые лежаки, есть зонты из соломы. Море еще прохладное, а вот вода в бассейне прогревается хорошо.

Туристов мало, поэтому не работает ресторан на территории отеля. Нам дали бесплатно электроплиту и чайник, чтобы готовили еду. Покупаем продукты в местном магазине. Креветок хотелось бы. Но пока их купить негде. Везде висят объявления, что ищут официанток, горничных, поваров. Спрашивали у владельцев, сколько платить персоналу. Официант будет зарабатывать 500 гривен в день, говорят.

— Сезон начнется с опозданием из-за дождливой погоды. Сейчас базы почти пустые, - рассказывает 40-летний Анатолий Бернадский, владелец гостиницы "Вита" в селе Генгорка Генического района.

— В прошлом году за двухместный номер без питания средняя цена была 800-900 гривен. За питание доплачивали еще 700 гривен с человека. В этом году планирую поднять стоимость до 1500 гривен с питанием и до тысячи без него. Стоимость коммунальных выросла, только вывоз мусора подорожал до 100 гривен.

На Арабатской стрелке в прошлом году мало открыли новых отелей, поэтому большой конкуренции не будет. Но с персоналом проблемы. В прошлом сезоне нанимал соседку, она убирала в номерах. Платил 7 тысяч гривен в месяц. В этом году она поехала в Польшу. Говорит, делает то же самое, а получает 16 тысяч. Не могу найти повара. Готов платить 500 долларов за полмесяца работы, но желающих нет. У меня есть кафе. Пока с женой обслуживаем клиентов. Варим магазинные пельмени и простые обеды. Туристы недовольны.

Украинцам достаточно солнца и моря

— Придется перевести отель на более экономный вариант, — говорит 48-летний Сергей Корниенко из Скадовска Херсонской области.

— У меня есть бассейн, салон красоты. Выдавал гостям халаты, полотенца, постель. В конце сезона недосчитался половины вещей. В прошлом году номер для двух человек с питанием стоил 2500 гривен. В этом году стоимость снижу до 1500 гривен. Также буду предлагать дешевые номера без питания. Такие пользуются спросом. Сосед имеет турбазу. Койко-место там стоит 80 гривен. У него номера разбирают за полгода вперед. Уже на июль все расписано. Самая оптимальная цена — 300 гривен с человека. Я поставлю 400, потому что у меня новая мебель. Закрою бассейн на территории отеля. Он оказался невыгоден. На очистку воды уходит много электричества. Люди приходят с пляжа, сразу прыгают в воду. Песок забивает фильтры. Также закрою салон красоты. Оставлю только массажный кабинет. Украинцам достаточно солнца и моря на отдыхе.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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Дата
11
июня

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