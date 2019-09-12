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пятница, 13 сентября 2019 06:50

Литр молока стоит 100 гривен

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— Для буйволов нужны специфические условия содержания. Должно быть болото и водоем, — рассказывает 28-летняя Инна Левдар, администратор фермы в селе Олешник Хустского района Закарпатской области. Там держат 64 животных.

- Ферму основали в 2008-м. Владелец тогда купил двух самок и одного самца буйволов. Хотел иметь молоко для семьи. В Украине этих животных становится все меньше. Осталось почти 230 голов. Большинство держат на фермах. Жаль, потому что это очень древние животные. Они имеют естественный иммунитет к туберкулезу, лейкозу, онкологии, сибирской язве. Им не нужна вакцинация. Животные умные, привязываются к людям. У нас буйволица Копья умеет открывать засовы на дверях. Чичка любит людей. У нее красивые рожки, как сердечки. Всегда подходит поинтересоваться, кто что принес. Кристина не любит, когда ее доят мужчины. Если погладить буйвола Хана, он сразу ложится как собака.

Самой старшей буйволице 38 лет. Уже не дает приплода. Выкупили ее у мясника два года тому назад. Она для нас как учебное пособие. Смотрим, как меняются эти животные с возрастом. При хороших условиях содержания могут доживать до 50 лет.

Буйволы летом находятся на свободном выпасе. Они не бегут с поля. Но любят пройтись по чужой пшенице, кукурузе или клубнике. Поэтому за ними обязательно присматривают два пастуха и две собаки. Летом буйволы питаются травой, сеном и сорняками. Зимой животные живут на ферме. Едят каши, овес, ячмень, пшеницу.

Жирность буйволиного молока — 11%. По вкусу легкое и слаще коровьего. Белое, без постороннего запаха или привкуса. Напоминает охлажденное пастеризованное из магазина. За сутки 15 буйволиц дают 45 литров молока. Один стоит 100 гривен. Также изготавливаем из него сыры, йогурты, кефир, сметану, творог, масло. Самый дешевый сыр у нас стоит 60 гривен за 100 граммов.

Бизнес пока не дает прибыли. Хотя спрос на такую продукцию растет. Туристы приезжают на ферму. Больше всего людей бывает на праздники, выходные. У нас могут попробовать буйволиное молоко, творог, йогурт, сгущенку.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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Дата
13
сентября

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