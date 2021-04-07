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четверг, 08 апреля 2021 00:16

Квартирантам запрещают переставлять мебель

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- Мошенники часто снимают квартиры посуточно. Подделывают документы на жилье. За несколько дней сдают квартиры нескольким людям на долгий срок. С каждого берут плату за первый и последний месяцы. И исчезают. Поэтому нужно быть внимательными, когда арендуете жилье, - говорит 42-летний Сергей Курганов, генеральный директор риелторского объединения "Простор".

- Чем старше документы на квартиру, тем меньше степеней защиты у них есть. Например, договоры, заключенные на грани распада СССР, делали на обычном бланке на пишущей машинке. Заверяли их на биржах, так было дешевле, чем у нотариуса. Есть свидетельства на право собственности, которые выдавали в 1990-е. Это обычная бумага, но более плотная. Защиту имеют нотариальные бланки. Там довольно сложный рисунок, есть голограммы, номера, которые можно проверить. В течение определенного времени использовали бланки с термальным текстом. Он появлялся, если бумагу подогреть. Есть электронный реестр прав на недвижимое имущество, информацию о квартире можно проверить там. Но туда вносят только квартиры, приобретенные после 2013 года.

Квартирант и хозяин жилья должны подписать два документа - договор аренды и акт приема-сдачи имущества.

- В договоре нужно указать сумму ежемесячной аренды и кто будет платить за коммунальные услуги, - продолжает Сергей Курганов. - В акт приема-передачи записывают перечень имущества в квартире. Указывают модель, технические характеристики. Например, увидели, что варочная поверхность имеет трещину. Это нужно указать в акте. Если этого не сделать, владелец квартиры может сказать, что это арендатор повредил. Поэтому должен возместить ущерб. Это касается чего угодно - диван, стиральная машина и т.п. Также арендатору не нужно соглашаться на требования собственника жилья, противоречащие здравому смыслу. Как-то хозяйка квартиры требовала официального подтверждения брака между мужчиной и женщиной. Другая хотела иметь выписку с банковского счета квартиранта. Кто-то прописывает, что нельзя в квартире переставлять мебель. Были арендодатели, которые настаивали на еженедельной генеральной уборке.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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