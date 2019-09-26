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пятница, 27 сентября 2019 07:45

Кредиты на короткий срок не подешевеют

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С 1 июля 2020 года Нацбанк начнет контролировать работу страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй. Верховная Рада 12 сентября приняла закон. Документ в первом чтении приняли еще в июле 2016‑го. Это было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Сейчас работу небанковских компаний контролирует Национальная комиссия в сфере рынков финансовых услуг. С 1 июля следующего года она будет отвечать за работу негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.

— Последние восемь лет защитой прав потребителей финансовых услуг не занимался ни один из государственных органов, — пояснили в Нацбанке. — До 2011-го за это отвечала Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. С июля следующего года НБУ сможет реагировать на жалобы клиентов, обеспечивать прозрачность рынка. Теперь банки обяжут информировать украинцев о реальной стоимости услуг. Сокращать сеть небанковских учреждений не планируем. Однако установим требования к их деятельности: прозрачность структуры собственности, достаточный капитал, соблюдение законодательства, рыночное поведение и защита прав потребителей.

— Закон о "сплите" фактически предлагает финансовым компаниям, кредитным союзам, ломбардам более жесткие условия существования. В результате на рынке останутся наибольшие игроки. Небольшие организации закроются. Потому что не смогут или не захотят соответствовать требованиям Нацбанка, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — Проценты, под которые ломбарды или кредитные союзы занимают средства, не изменятся. Они дают кредиты на короткий срок, например неделю. И не проверяют кредитную историю клиента. Поскольку риски высоки, то и проценты соответствующие. В банках они значительно меньше. Но заемщику нужно доказать платежеспособность, прежде чем дадут кредит. Есть надежда, что защиту прав потребителей усилят. Правда, для этого страховые компании, кредитные союзы надо включить в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Тогда люди активнее будут нести туда деньги. Потому что будут иметь гарантии. Однако это дело не одного дня.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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