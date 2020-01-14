"Как только начнете получать одобрительные отзывы, отбоя от клиентов не будет"

— Более 20 лет работала медсестрой в инфекционном отделении больницы. Хотя мечтала быть косметологом, иметь собственное дело, — рассказывает 49-летняя Наталия Бутенко из Волновахи Донецкой области. В прошлом году открыла косметологический кабинет.

— Получала в больнице 4-5 тысяч гривен зарплаты. Работала на полторы ставки. Когда увольнялась, то в отделении не хватало трети персонала. По графику работали сутки через двое. Бывали такие смены, что не приседала. К тому же постоянно нагружали бумажной работой. Когда еще работала в больнице, записалась на курсы косметологии в Киеве. Они стоили 4 тысячи гривен. Деньги откладывала с зарплаты несколько месяцев. Прошла обучение во время своего отпуска. Получила сертификат. Решила уволиться с работы. Стала на учет в центр занятости, чтобы получить помощь на открытие собственного дела. Отправили на обучение в Мариуполь. Несколько недель нам рассказывали, как вести бухгалтерию, составлять бизнес-планы, рассчитывать налоги. Получила от центра занятости около 23 тысяч гривен на собственное дело. Сумма зависела от зарплаты, которую получала в больнице. Приобрела кремы, устройство для обработки инструментов, оплатила аренду кабинета.

Начала писать в соцсетях об уходе за кожей. Сотрудничала с мастерами маникюра. Они рекомендовали меня. Так появились первые клиенты. Потом начали идти люди по рекомендациям. Большинство моих клиентов — люди среднего возраста и подростки. Приходят на чистки лица, они стоят в среднем 300-450 гривен. Также делаю маски, массажи. Плюс этого бизнеса, что работа есть в течение всего года. Только меняются процедуры.

Работаю в кабинете сама, всегда позитивная атмосфера. К косметологу не идут, когда имеют серьезные проблемы со здоровьем. И заработки стали лучше. Имею 15-20 тысяч гривен в месяц. В зависимости от количества процедур, которые делаю. Вложения в бизнес окупились за пол года. Но останавливаться нельзя. Косметологу нужно постоянно учиться. Ежемесячно появляются новые продукты, средства ухода за кожей. Компании-производители зовут на семинары. Иногда просят за участие купить косметики на определенную сумму или заплатить за курс обучения. В среднем это стоит 2-3 тысячи гривен. Ежемесячно откладываю деньги на развитие бизнеса. Хочу купить специальную центрифугу, проводить процедуры омоложения.

Киевлянка 40-летняя Ольга Гайдук помогает открывать косметологические центры. Говорит, что наибольший спрос на такие услуги во Львове и Одессе.

- Для начала бизнеса надо не менее 100 тысяч гривен — - говорит Ольга. — Косметологом может стать и человек без медицинского образования. Она должна научиться пользоваться препаратами на специальных курсах, получить сертификат. Чтобы развиваться дальше, нужно вкладывать ежемесячно от 5 до 10 тысяч гривен в обновление препаратов, обучение. Как только начнете получать восторженные отзывы, отбоя от клиентов не будет.

Косметологический кабинет окупится за несколько месяцев-год. Знаю женщину, которая имеет хорошую прибыль без стационарного помещения. Она купила специальный бокс для препаратов, ходила к клиентам на дом. Ежедневно в соцсетях показывала, что и как делает. За год смогла купить помещение для салона красоты. Международные фирмы также готовы вкладывать деньги в такой бизнес. В Одессе инвестор из Франции открыл салон красоты. Косметолога, который там должен работать, искали в интернете. Выбрали женщину, которая имела больше всего рекомендаций от клиентов. Инвестор поставил ей условия: половину прибыли отдает ему, работает только на их фирменной косметике. Сейчас итальянская компания таким образом хочет открыть салон в Киеве.

Косметологических кабинетов не хватает в небольших городах. Периодически проводим семинары в центрах занятости, поощряем женщин учиться на косметологов. Постоянно слышим от них, что клиентов будет трудно найти. Чтобы убедить в обратном, идем на базар или вокзал. Раздаем визитки с контактами косметолога. Каждая шестая женщина перезванивает.