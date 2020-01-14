"Как только начнете получать одобрительные отзывы, отбоя от клиентов не будет"

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 216
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 747
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 342
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1503
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 774
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2664
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 07:40

"Как только начнете получать одобрительные отзывы, отбоя от клиентов не будет"

  Комментировать
 

— Более 20 лет работала медсестрой в инфекционном отделении больницы. Хотя мечтала быть косметологом, иметь собственное дело, — рассказывает 49-летняя Наталия Бутенко из Волновахи Донецкой области. В прошлом году открыла косметологический кабинет.

— Получала в больнице 4-5 тысяч гривен зарплаты. Работала на полторы ставки. Когда увольнялась, то в отделении не хватало трети персонала. По графику работали сутки через двое. Бывали такие смены, что не приседала. К тому же постоянно нагружали бумажной работой. Когда еще работала в больнице, записалась на курсы косметологии в Киеве. Они стоили 4 тысячи гривен. Деньги откладывала с зарплаты несколько месяцев. Прошла обучение во время своего отпуска. Получила сертификат. Решила уволиться с работы. Стала на учет в центр занятости, чтобы получить помощь на открытие собственного дела. Отправили на обучение в Мариуполь. Несколько недель нам рассказывали, как вести бухгалтерию, составлять бизнес-планы, рассчитывать налоги. Получила от центра занятости около 23 тысяч гривен на собственное дело. Сумма зависела от зарплаты, которую получала в больнице. Приобрела кремы, устройство для обработки инструментов, оплатила аренду кабинета.

Начала писать в соцсетях об уходе за кожей. Сотрудничала с мастерами маникюра. Они рекомендовали меня. Так появились первые клиенты. Потом начали идти люди по рекомендациям. Большинство моих клиентов — люди среднего возраста и подростки. Приходят на чистки лица, они стоят в среднем 300-450 гривен. Также делаю маски, массажи. Плюс этого бизнеса, что работа есть в течение всего года. Только меняются процедуры.

Работаю в кабинете сама, всегда позитивная атмосфера. К косметологу не идут, когда имеют серьезные проблемы со здоровьем. И заработки стали лучше. Имею 15-20 тысяч гривен в месяц. В зависимости от количества процедур, которые делаю. Вложения в бизнес окупились за пол года. Но останавливаться нельзя. Косметологу нужно постоянно учиться. Ежемесячно появляются новые продукты, средства ухода за кожей. Компании-производители зовут на семинары. Иногда просят за участие купить косметики на определенную сумму или заплатить за курс обучения. В среднем это стоит 2-3 тысячи гривен. Ежемесячно откладываю деньги на развитие бизнеса. Хочу купить специальную центрифугу, проводить процедуры омоложения.

Киевлянка 40-летняя Ольга Гайдук помогает открывать косметологические центры. Говорит, что наибольший спрос на такие услуги во Львове и Одессе.

- Для начала бизнеса надо не менее 100 тысяч гривен — - говорит Ольга. — Косметологом может стать и человек без медицинского образования. Она должна научиться пользоваться препаратами на специальных курсах, получить сертификат. Чтобы развиваться дальше, нужно вкладывать ежемесячно от 5 до 10 тысяч гривен в обновление препаратов, обучение. Как только начнете получать восторженные отзывы, отбоя от клиентов не будет.

Косметологический кабинет окупится за несколько месяцев-год. Знаю женщину, которая имеет хорошую прибыль без стационарного помещения. Она купила специальный бокс для препаратов, ходила к клиентам на дом. Ежедневно в соцсетях показывала, что и как делает. За год смогла купить помещение для салона красоты. Международные фирмы также готовы вкладывать деньги в такой бизнес. В Одессе инвестор из Франции открыл салон красоты. Косметолога, который там должен работать, искали в интернете. Выбрали женщину, которая имела больше всего рекомендаций от клиентов. Инвестор поставил ей условия: половину прибыли отдает ему, работает только на их фирменной косметике. Сейчас итальянская компания таким образом хочет открыть салон в Киеве.

Косметологических кабинетов не хватает в небольших городах. Периодически проводим семинары в центрах занятости, поощряем женщин учиться на косметологов. Постоянно слышим от них, что клиентов будет трудно найти. Чтобы убедить в обратном, идем на базар или вокзал. Раздаем визитки с контактами косметолога. Каждая шестая женщина перезванивает.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Как только начнете получать одобрительные отзывы, отбоя от клиентов не будет"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Студента оплакивала вся страна

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 19280
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16821
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 13149
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 12321
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10494
Деньги
Большинство украинцев работают в Германии нелегально
Большинство украинцев работают в Германии нелегально Просмотров: 18
Как "переписать" квартиру и гарантированно получить финансовую помощь и уход
Как "переписать" квартиру и гарантированно получить финансовую помощь и уход Просмотров: 18
Дешевый доллар невыгоден для населения
Дешевый доллар невыгоден для населения Просмотров: 45
У государственных банков нет достаточно денег на кредиты
У государственных банков нет достаточно денег на кредиты Просмотров: 108
"Дочке приобрела абонемент в тренажерный зал"
"Дочке приобрела абонемент в тренажерный зал" Просмотров: 333
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
"Матч сборных Украины и России мог бы помочь нормализации отношений" – Ордец
Голосов: 1731
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua