Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на поддержку от государства?

Дайте откровенный ответ на четыре вопроса.

1. Верно ли вы указали в декларации реальные доходы:

- доход от неофициальной сдачи имущества в аренду;

- доход от реализации собственного имущества;

- незадекларированные приработки;

- другие поступления (в том числе заграничные переводы).

2. Предоставили ли все верные данные об имущественном состоянии:

- транспортные средства младше 5 лет;

- имущество, товары, услуги стоимостью свыше 50 тыс грн, приобретенные за 12 мес. до обращения.

3. Задекларировали ли вы данные о всех:

- лицах из состава домохозяйства и членах их семей, независимо от места регистрации и фактического проживания.

4. Сообщали ли вы в 30-дневный срок об изменениях:

- состава зарегистрированных в жилище;

- набора жилищно-коммунальных услуг;

- приобретении транспортного средства (авто, мотоцикл и тому подобное) младше 5 лет;

- приобретении товаров и услуги стоимостью свыше 50 тыс грн;

- получении наследства, ценных подарков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

Вы ответили "да" на все вопросы. Вам незачем волноваться, Вы являетесь добросовестным получателем!

Вы сомневались с ответом хоть на один вопрос. Есть повод проконсультироваться в местном органе социальной защиты населения – вдруг вы что-то не учли.

Вы ответили "нет" на один или больше вопросов. Это значит, что вскоре у государства могут возникнуть сомнения – законно ли вы получали средства?

О фактах незаконного получения субсидий, других видов социальной поддержки сообщайте на "Горячую линию" 0-800-502-757.

Социальная поддержка предоставляется за счет наших налогов и должна поступать тем, кто в ней действительно нуждается! Контролируем совместно!

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства социальной политики Украины "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", которая внедряется при содействии Мирового банка.