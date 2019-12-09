Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 504
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 342
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2601
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8253
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1971
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4833
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 504
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 225
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 07:00

Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест
5

  Комментировать

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на поддержку от государства?

Дайте откровенный ответ на четыре вопроса.

 

1. Верно ли вы указали в декларации реальные доходы:

- доход от неофициальной сдачи имущества в аренду;
- доход от реализации собственного имущества;
- незадекларированные приработки;
- другие поступления (в том числе заграничные переводы).

 

2. Предоставили ли все верные данные об имущественном состоянии:

- транспортные средства младше 5 лет;
- имущество, товары, услуги стоимостью свыше 50 тыс грн, приобретенные за 12 мес. до обращения.

 

3. Задекларировали ли вы данные о всех:

- лицах из состава домохозяйства и членах их семей, независимо от места регистрации и фактического проживания.

 

4. Сообщали ли вы в 30-дневный срок об изменениях:

- состава зарегистрированных в жилище;
- набора жилищно-коммунальных услуг;
- приобретении транспортного средства (авто, мотоцикл и тому подобное) младше 5 лет;
- приобретении товаров и услуги стоимостью свыше 50 тыс грн;
- получении наследства, ценных подарков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

Вы ответили "да" на все вопросы. Вам незачем волноваться, Вы являетесь добросовестным получателем!

Вы сомневались с ответом хоть на один вопрос. Есть повод проконсультироваться в местном органе социальной защиты населения – вдруг вы что-то не учли.

Вы ответили "нет" на один или больше вопросов. Это значит, что вскоре у государства могут возникнуть сомнения – законно ли вы получали средства?

О фактах незаконного получения субсидий, других видов социальной поддержки сообщайте на "Горячую линию" 0-800-502-757.

Социальная поддержка предоставляется за счет наших налогов и должна поступать тем, кто в ней действительно нуждается! Контролируем совместно!

 

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства социальной политики Украины "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", которая внедряется при содействии Мирового банка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как ни потерять субсидию: в Минсоцполитики разработали тест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Гений с отцом поехал в концертный тур по Италии

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 69994
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30799
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 13356
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 12348
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12249
Деньги
Нужно переходить на почасовую оплату труда
Нужно переходить на почасовую оплату труда Просмотров: 144
Рабочую неделю можно сократить
Рабочую неделю можно сократить Просмотров: 63
Перепробовал более 50 видов растений
Перепробовал более 50 видов растений Просмотров: 216
Завезли рекордное количество белорусской картошки
Завезли рекордное количество белорусской картошки Просмотров: 324
"Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером"
"Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером" Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 765
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua