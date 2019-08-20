Как не потерять субсидию: назвали основные правила

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на поддержку от государства? Эксперты проекта "Справедливая поддержка", который реализует Минсоцполитики при содействии Мирового банка, подготовили этот материал для тех, кто получает социальную помощь или только собирается обратиться за поддержкой. А Заслуженный художник Украины, главный карикатурист легендарного "Перца" Алексей Кохан добавил авторские иллюстрации.

1. Не скрывайте настоящее имущественное положение

Не забывайте отображать:

- транспортные средства "младше" пяти лет;

- жилье с отапливаемой площадью: от 200 квадратных метров для домов, от 120 кв. метров – для квартир;

- одноразовые приобретения за последний год на сумму от 50 тыс. гривен (кого-либо из членов семьи).

Не скрывайте настоящее имущественное положение

2. Задекларируйте реальные доходы

Следует декларировать доходы всех членов Вашего домохозяйства, информация о которых отсутствует в Госреестрах физических лиц – налогоплательщиков да и социального страхования. Это могут быть доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, другие поступления (в том числе - зарубежные переводы).

Задекларируйте реальные доходы

3. Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в жилище

При назначении субсидий требуют информацию не только о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а также обо всех членах симьи, независимо от регистрации их места жительства. Действительно ли Вы указали в декларации всех, и, например, не "забыли" того члена семьи, который зарабатывает больше всех?

Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в жилище

4. Не допускайте возникновения задолженности

Если общая сумма задолженности из оплаты жилищно-коммунальных услуг превысит 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен) - субсидия назначена не будет. Задолженность следует оплатить или заключить договор о ее реструктуризации, а если вы с ней не согласны - обжаловать в судебном порядке.

Не допускайте возникновения задолженности

Также следует вовремя – в месячный срок – уведомлять орган, назначивший субсидию, о любых изменениях имущественного положения, статуса трудоустройства, состава домохозяйства или набора коммунальных услуг.

Если вам известны факты незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи, социальных услуг - сообщайте о них на "Горячую линию" 0-800-502-757 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва).

А подать официальное обращение или жалобу по вопросам предоставления жилищных субсидий и другим вопросам социальной защиты можно по телефону "Правительственной горячей линии" 15-45.