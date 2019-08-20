Как не потерять субсидию: назвали основные правила

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1629
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 1728
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1440
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2034
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2151
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2124
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5616
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2124
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 144
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 07:00

Как не потерять субсидию: назвали основные правила
5

  Комментировать

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на поддержку от государства? Эксперты проекта "Справедливая поддержка", который реализует Минсоцполитики при содействии Мирового банка, подготовили этот материал для тех, кто получает социальную помощь или только собирается обратиться за поддержкой. А Заслуженный художник Украины, главный карикатурист легендарного "Перца" Алексей Кохан добавил авторские иллюстрации.

1. Не скрывайте настоящее имущественное положение

Не забывайте отображать:

- транспортные средства "младше" пяти лет;
- жилье с отапливаемой площадью: от 200 квадратных метров для домов, от 120 кв. метров – для квартир;
- одноразовые приобретения за последний год на сумму от 50 тыс. гривен (кого-либо из членов семьи).

  Не скрывайте настоящее имущественное положение
Не скрывайте настоящее имущественное положение

2. Задекларируйте реальные доходы

Следует декларировать доходы всех членов Вашего домохозяйства, информация о которых отсутствует в Госреестрах физических лиц – налогоплательщиков да и социального страхования. Это могут быть доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, другие поступления (в том числе - зарубежные переводы).

  Задекларируйте реальные доходы
Задекларируйте реальные доходы

3. Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в жилище

При назначении субсидий требуют информацию не только о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а также обо всех членах симьи, независимо от регистрации их места жительства. Действительно ли Вы указали в декларации всех, и, например, не "забыли" того члена семьи, который зарабатывает больше всех?

  Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в жилище
Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в жилище

4. Не допускайте возникновения задолженности

Если общая сумма задолженности из оплаты жилищно-коммунальных услуг превысит 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен) - субсидия назначена не будет. Задолженность следует оплатить или заключить договор о ее реструктуризации, а если вы с ней не согласны - обжаловать в судебном порядке.

  Не допускайте возникновения задолженности
Не допускайте возникновения задолженности

Также следует вовремя – в месячный срок – уведомлять орган, назначивший субсидию, о любых изменениях имущественного положения, статуса трудоустройства, состава домохозяйства или набора коммунальных услуг.

Если вам известны факты незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи, социальных услуг - сообщайте о них на "Горячую линию" 0-800-502-757 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва).

А подать официальное обращение или жалобу по вопросам предоставления жилищных субсидий и другим вопросам социальной защиты можно по телефону "Правительственной горячей линии" 15-45.

 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как не потерять субсидию: назвали основные правила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 28782
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 28102
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 26794
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 22458
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 22402
Деньги
Для многих родителей главные два критерия: недорого и прочно
Для многих родителей главные два критерия: недорого и прочно Просмотров: 18
Лук будет дешеветь до нового года
Лук будет дешеветь до нового года Просмотров: 279
Коллекторы не смогут выкупать кредиты должников
Коллекторы не смогут выкупать кредиты должников Просмотров: 1071
Супруги Юськевичи выращивают ужей на мясо
Супруги Юськевичи выращивают ужей на мясо Просмотров: 864
Экономически обоснованный курс - 28 гривен за доллар
Экономически обоснованный курс - 28 гривен за доллар Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
6
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1567
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua