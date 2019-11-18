"Год все сделанное выбрасывал"

Горняк 32-летний Олег Сабиров из города Доброполье на Донетчине два года производит кошельки и сумки из кожи.

— Четыре года тому назад в руки попал мужской кошелек, сделанный каким-то умельцем. Шов был неудачный. Сверху пытались его исправить, просрочили еще раз. Да и кожа с дефектом. Стоил 350 гривен. Подумал, изготовить что-то подобное легко. Решил попробовать. Год все изделия выбрасывал в мусорник, потому что не получалось. Трудно было научиться делать ровный шов, аккуратно и правильно вырезать детали.

На минимальный набор инструментов потратил почти 2000 грн. Квадратный метр кожи стоил около 950 грн.

— Чтобы изготавливать кошельки или сумки из кожи, можно иметь минимум инструментов. Сшивать руками. На небольшое изделие уходит около часа, а на сумку — три дня, — говорит Олег. — Несколько раз возвращали доделывать что-то, потому что видели изделие иначе. Но обычно полагаются на мой вкус.

Когда заказов стало больше, открыл мастерскую. Дома ребенок, неудобно работать. Стучу молотком и от прибора по гравировке кожи всегда много пыли.

В развитии дела помог грант от Программы развития ООН на 120 тысяч гривен. Их потратил на лазерно-гравировальный станок, оплатил создание сайта и бренд-бука. Главные условия получения гранта - официальное оформление предприятия и собственный вклад, составлявший четверть гранта. За свои деньги приобрел швейную машинку за 14 тысяч гривен.

Первые купленные вещи были картхолдеры - специальные кошельки для банковских карточек. Часто заказывают изделия на подарки. Пробовал выходить на ярмарку, но это вариант не для Доброполья. Наши люди купят самый дешевый китайский кошелек, который потом выбросят.

Делаю обложки на документы, зажим для наушников, бирки для багажа, брелоки, ошейники для собак, кошельки и сумки. Ассортимент преимущественно мужской. Цены от 200 гривен. Кошелек на несколько отделений обойдется в 850 гривен. Изделия продаю за границу, пересылаю по почте.