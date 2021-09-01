Фермеры не заработали на арбузах

Некоторые сети супермаркетов на этой неделе предлагают акции на арбузы - по 3-4 грн/кг. До этого стоили 6-7 грн.

- Это не акция. В прошлом месяце арбуз был оптом по 1,5 гривны. Магазины продавали его по 6-7. Потому что к закупке надо добавить еще затраты на транспорт, логистику. Сейчас оптовая цена - меньше гривны. Поэтому и говорят, что по акции 4 гривны. Люди покупают. Весь июль украинцы ели импортные арбузы. Стоимость доходила до 30 гривен. Сейчас торгуют украинскими, - говорит 39-летний Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Фермеры Херсонщины жалуются, что вынуждены продавать арбузы с поля по 50-60 коп.

- Долгое время держалась закупочная цена 1,5 грн. Она также невыгодна предпринимателю. Когда стоимость опустилась меньше гривны - это уже ущерб, - продолжает Хорев. - В этом году произошло смещение сезона. Была прохладная весна. Поэтому с ранним арбузом наши фермеры не вышли на рынок. Украинцы ели азербайджанские, турецкие. Затем поздние сорта портили дожди. Аграрии их пересаживали, что-то спасали. Сейчас в продаже стандартный арбуз, который должен был появиться в магазинах в начале августа. А получилось только со второй половины месяца завезти. Смещение сезона не дало фермерам заработать в этом году. Сезон арбузов продлится в течение сентября. Будут торговать поздними сортами. Последние годы на рынке появились желтые, без косточек. Это все отечественная продукция.

Большинство плодово-овощного рынка в Украине находится в тени.

- Производители сбывают арбузы с поля за наличные. А поставщики как-то делают документы на товар, перепродают его. Сеть супермаркетов за наличные с поля не возьмет, потому что им нужны документы. Поэтому часто у предпринимателей возникают проблемы со сбытом урожая, - добавляет Александр Хорев.