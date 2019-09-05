Фермеры избавляются от коров

В августе цены на молочные продукты выросли на 5%. С начала года - на 16%. Литр молока в магазинах в среднем стоит 25,5 грн, по данным инфляционного барометра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Цены растут из-за кризиса в молочной отрасли, объясняют в Ассоциации производителей молока. За январь-июль 2019-го потеряли 11,8 тыс. коров. Активно начало избавляться от скота население, малые и средние фермы, которые держат по 50-400 голов. Одна из причин - неэффективная система дотаций. Также фермерам непонятны новые условия рынка земли. Если снимут мораторий на продажу, пастбища придется выкупать. Некоторые распродают поголовье, чтобы собрать денег. Еще одна причина - в Украине установлен один из самых высоких в Европе налогов на добавленную стоимость - 20%. Это влияет на цены. В Германии налог на молочные продукты 7%, во Франции - 5,5, Польше - 5%.

- Держим одну корову. Сено и корма заготавливаем сами, - говорит 58-летняя Мария Гриценко из села Байбузы Черкасского района. - Молоко перерабатываю на сметану, творог. В выходные с мужем или сыном вывожу продавать молочку на стихийный рынок в Черкассах. Творог предлагаю по 75 гривен за килограмм, сметану - по 70. Молоком торговать выгоднее, потому что не трачу времени и электроэнергии на переработку. У меня оно стоит 15 гривен за литр. Выторговываю примерно тысячу гривен за один выезд. На рынке плачу только 10 гривен за уборку. Конкуренции между продавцами нет. У каждого свои постоянные покупатели. На молоковоз уже давно не сдаю молоко, потому что платят 5 гривен за литр. На зиму немного поднимается цена. А летом опять дешевеет. В моем селе раньше выгоняли 250 коров на пастбище, сейчас - 60. Молодые не хотят работать за такие маленькие деньги. Старые – не имеют здоровья. Каждый год все меньше и меньше коров остается.

- На нашей улице только у меня есть корова. А раньше были почти в каждом дворе. Теперь на все село осталось 10, - говорит 43-летняя Лидия Наконечная из села Самгородок Смелянского района Черкасской области.

- Одна семья имеет три коровы. Они возят продавать в город творог, сметану, молоко. Говорят, выгодно. Я не торгую, потому что нет своего транспорта. Автобус ходит в село дважды в неделю. Даже если утром поеду, то назад не успею. А ехать в соседнее село, а потом добираться домой на попутках, тоже не выход. Первую корову нам подарил колхоз в 1994 году. Муж работал трактористом. Тогдашний председатель сказал, чтобы сами выбрали себе тельную телку. Мужа уже семь лет нет. Я корову продолжаю держать. То дочь Яна училась, надо было помогать. Теперь выходит замуж. Наодалживалась, надо отдавать долги. Да и плохо без коровы. Все-таки каждый день свежая копейка. Работаю на 0,25 ставки санитаркой в фельдшерско-акушерском пункте. Получаю 800 гривен. Молоко сдаю на машину. Пока ездит из Каменки. Несколько недель назад принимали по 4 гривны за литр, теперь платят на гривну больше. На зиму заготавливаю скоту почти четыре прицепа сена. Огороды засеваю ячменем и овсом, на 70 сотках растет люцерна. Пасу корову сама. Привязываю на лугу среди села. В обед забираю домой, потом опять веду на пастбище.

- На молоке можно хорошо зарабатывать, если есть своя земля, машина и не надо ходить на работу, - рассказывает 33-летняя Ольга Стефанюк из села Павловка Калиновского района Винницкой области. Торгует молочными продуктами на винницком рынке Привокзальный.

- Имеем одну корову. В августе продала вторую, потому что много денег уходило на корма. Где-то 15 тысяч гривен тратили за семь месяцев. Деньги шли на солярку, чтобы собственным трактором собрать сено. Дополнительно покупали два тюка соломы, свекольный жом, яблочный жмых. По нашему селу утром ездят три машины от молокозаводов. Каждая - по своей улице. За литр молока платят 5,6-6,5 гривны. Рассчитываются вовремя. Я на машину не сдаю. Лучше постоянным клиентам продавать трехлитровую банку за 35 гривен. Молоко выгоднее, чем творог или сметана. Последняя киснет быстро. Творога мало берут. Есть такие дни, что торга вообще нет. Тогда отдаем товар собакам или бегом что-то печем.

Подсобное хозяйство стало невыгодным

- Есть большие проблемы с молоком. Во-первых, не хватает сырья. В Украине выгоднее выращивать мясные породы. Производство молочных продуктов окупится за пять-семь лет. Для сравнения, птицеводство - полтора-два года. Фактически сейчас потребляем молочку сомнительного качества, потому что другой нет, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

До конца года молочные продукты продолжат дорожать. Молоко добавит еще 5%, сметана, творог - по 4.

- В Польше молоко стоит вдвое дешевле, в Литве - в 2,3 раза. Это при том, что зарплата украинцев в шесть раз меньше, чем у поляков. Еще хуже ситуация с йогуртом, кефиром, твердым сыром. За год эти продукты в Украине подорожали на 16 процентов, - продолжает Дорошенко. - Сбить цену можно с помощью импорта. Но молочные продукты быстро портятся. Если машины задержатся на границе, испорченное молоко придется выливать там же. Без поддержки государства ничего сделать не удастся. Надо вводить субсидии для фермеров, эффективную систему дотаций и предоставлять дешевые кредиты. Без этого стимулировать производство молока в Украине не получится. В Европе этому сегменту всегда уделяли больше внимания. Поэтому и цены там ниже.

Украинцы в начале 1990-х массово обрабатывали огороды, выращивали коров, свиней. Остатки продуктов продавали. В последние годы стали меньше заниматься хозяйством. Людям легче купить продукты в магазине. Кроме того, подсобное хозяйство стало невыгодным из-за подорожания кормов и удобрений.

Маргарита ДИКАЛЮК