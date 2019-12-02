Экономист Татьяна Саблина стала дизайнером обуви

- Более 20 лет работала экономистом. Имела неплохие зарплаты. В прошлом году попала под сокращение, - говорит 46-летняя Татьяна Саблина. Родом из Донецка, проживает в Киеве.

- Стала на учет в центре занятости. Предлагали идти на фирмы, где платили чуть больше минималки. Отказалась. Тогда инспектор уговорила пройти переквалификацию. К ним обратился бизнесмен. Искал помощника, который бы помогал с пошивом обуви. Сначала колебалась, но пошла на трехмесячные курсы. Там научили делать выкройки, моделировать и изготовлять обувь. По условиям, должна проработать не менее трех месяцев наемным работником. Мне платят зарплату 8 тысяч гривен. Это значительно меньше, чем зарабатывала раньше. Но новая работа понравилась. Поэтому днем работала помощником обувщика. Вечером бралась разрабатывать собственные модели обуви.

Сначала сшила себе сапоги. Знакомым они понравились, начали заказывать. Свою обувь продаю через соцсети. Шью в свободное от работы время, специализируюсь на больших размерах и нестандартных малых. Экспериментирую с цветами. В Украине почему-то мало кто шьет яркую обувь, а мне такое нравится. Фиолетовые, желтые, розовые сапоги покупают под искусственные шубы. Еще учусь у своего мастера. Но убеждена, что впоследствии открою собственное дело. Экономическое образование помогает. Готовлю бизнес-план. Пойду на международные гранты. Хочу выиграть 200 тысяч на швейное оборудование.

- До декрета 13 лет работала в университете. В последнее время преподавала экономику предприятий, - говорит 36-летняя Ольга Федоренко из Черкасс.

- Решила сменить работу. Не устраивали отношения в коллективе, отношение руководства. Родители были против. Мой дед не поступил в аспирантуру из-за войны, а отец не смог совмещать учебу с работой. Я поняла, что экономика - не мое. Устроилась менеджером по туризму. Жалею, что не уволилась раньше. За год работы побывала в шести странах. Раньше не знала, как можно путешествовать доступно, где искать выгодные предложения. Освоиться на новой работе было непросто. Когда была преподавательницей, студенты от меня зависели. Теперь я завишу от клиентов и обстоятельств. Надо было освоить соцсети.

Новая работа нравится тем, что имею свободный график и большую зарплату. Но доход в туризме сезонный. Не могу сказать, что это на 100 процентов мое. Присматриваюсь и к другим отраслям.

Мой муж тоже кардинально изменил деятельность. На два года раньше, чем я. Работал в Академии пожарной безопасности. Сначала методистом, затем - преподавал. Лет 10 посвятил образованию. Все время пытался подрабатывать. Освоил фотошоп. Делал макеты, помогал отцу-фотографу. А потом решился пойти в IT-отрасль. У нас в городе есть курсы для программистов. Учиться надо полгода. Конкурс там большой. Муж тщательно готовился и поступил. Сначала зарабатывал 500 долларов. Каждые шесть месяцев зарплаты в этой сфере пересматривают. Работа ему нравится.

- Искал работу по специальности. Но в местных строительных организациях не было вакансий, - рассказывает 36-летний Юрий Торба из Черкасс.

Работал инженером-строителем почти 10 лет. Когда остался без работы, обратился в центр занятости. Там предложили переквалифицироваться на водителя троллейбуса.

- Нашел работу инженером-строителем в Киеве, но не хотел бросать семью. Имею двоих детей. Старшая дочь ходит во второй класс, а меньшей - 1,5 года. Надо помогать жене. В центре занятости предложили переквалифицироваться на водителя троллейбуса. Но обучение было в Киеве, я отказался. А потом позвонили, что набирают группу в троллейбусном управлении Черкасс. Работаю водителем троллейбуса с марта. Получаю около 10 тысяч гривен.