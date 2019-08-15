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пятница, 16 августа 2019 00:00

Экономически обоснованный курс - 28 гривен за доллар

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В августе курс доллара в Украине установил рекорд. В начале месяца подешевел до 25,02 грн. Ранее такой фиксировали в январе 2016 года.

- Сегодняшнее укрепление гривны является искусственным. С одной стороны, Нацбанк создает дефицит национальной валюты, поскольку выпускает депозитные сертификаты. С другой - Минфин продает краткосрочные облигации внутреннего государственного займа на три-шесть месяцев под 18-20 процентов годовых. Иностранцам приходится менять доллары на гривны, чтобы приобрести их. За счет этого национальная валюта укрепляется, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - В госбюджете Украины более 400 миллиардов гривен завязано на курсе доллара. Речь идет о налоге на добавленную стоимость, который начисляют на импортные товары и таможенные пошлины. Так, укрепление гривны на пять процентов - это недополучение бюджетом минимум 20 миллиардов гривен. Кроме того, падает доход компаний, которые продают сырьевые товары за границу. В Украине отсутствует системная экономическая политика. Платежеспособность населения на низком уровне. Экспортная выручка металлургического комплекса за первое полугодие 2019-го упала на семь процентов. При таких условиях стремительное укрепление гривны способствует замедлению темпов экономического роста.

Экономически обоснованный курс - 28 гривен за доллар. Все, что выше - обесценивание национальной валюты, которое негативно влияет на население. Все, что ниже, негативно влияет на наших экспортеров и поступления в государственную казну. В то же время правительство в бюджете на этот год заложило курс на уровне 29,4 гривны за доллар. Это технический показатель, который не имеет никакого отношения к прогнозу курса валют. У нас есть реальный бюджет, выполняемый по факту. А есть официальный. Задача последнего продемонстрировать Международному валютному фонду допустимые показатели дефицита бюджета. Если Минфин видит, что доходов не хватает, то может увеличивать прогнозируемый курс гривны на конец года. Таким образом искусственно увеличивает доходы от импортных товаров.

Нацбанк самоустранился от курсовой политики. А существенное колебание курса валют вносит фактор неопределенности. Инвесторам нужно видеть четкие горизонты для планирования. В идеале на два-три года. У нас же доллар прогнозируют максимум на три-шесть месяцев. Но и возвращение к фиксированному курсу валют будет ошибкой. Украине нужна политика "курсового коридора". Ее в свое время ввели в Польше. Надо установить четкие рамки, в которых может колебаться курс доллара.

Доллар подорожает осенью. Если не будет экономических потрясений, курс будет находиться в пределах 27-28 гривен. Однако мировые сырьевые рынки стоят на пороге ценового шока. Нефть дешевеет, упали цены на металл и железную руду. Это негативно влияет на наш горно-металлургический комплекс. Если к этому добавится кризис на мировых финансовых рынках, доллар подорожает еще больше.

- Сейчас нет экономических оснований для стремительного укрепления гривны. В бюджет до конца года заложили курс доллара на уровне 29,4 гривны. Сейчас чуть больше 25. То есть бюджет на каждом долларе теряет 4 гривны, - объясняет финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 38 лет.

- В Украине товары повседневного спроса и продукты стоят на семь процентов больше, чем в Польше, свидетельствует официальная статистика. Это произошло, потому что гривну укрепили, а цены никто не опустил. Они еще больше выросли. Скорее всего, доллар начнет дорожать в конце сентября.

Нынешних золотовалютных резервов Украины хватит до марта 2020-го, чтобы искусственно сдерживать курс доллара. Потом придется просить новый кредит у Международного валютного фонда.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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