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четверг, 08 июля 2021 00:26

Доплаты пенсионерам перенесли на октябрь

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Повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли на октябрь. С 1 июля им должны ежемесячно доплачивать по 400 грн. Однако в госбюджете не хватило средств, объяснили в Министерстве социальной политики.

- Правительство не выполняет социальные обязательства. Эти статьи относятся к защищенным, их должны финансировать из госбюджета прежде всего, - говорит экономист Андрей Новак, 48 лет. - Средства на доплату по 400 гривен можно было найти.

В бюджете на этот год предусмотрено увеличение расходов на государственные органы власти на 15-75 процентов. Получается, что на чиновничий аппарат деньги есть, а для пенсионеров нет. Уже не говорю о разрекламированных госпрограммах, как "Большое строительство". На это тоже есть средства. Правительство ставит неправильные приоритеты в бюджетной политике. Также удивляет практика введения доплат различным возрастным группам пенсионеров. Когда добавляют по 50-120 гривен. В то время, когда цены и коммунальные тарифы почти ежеквартально растут на десятки процентов.

Размер социального обеспечения напрямую зависит от состояния экономики. В слабой не может быть высоких социальных стандартов. Поэтому правительству сначала нужно заботиться об экономическом росте. А потом повышать социальные выплаты.

Также в изменениях нуждается пенсионная система. Сейчас она одноуровневая солидарная. При такой невозможно ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Украине нужна классическая трехуровневая пенсионная система. По ней давно работают все цивилизованные страны мира. Первый уровень - солидарный. Должен обеспечивать минимальную пенсию, немного выше реального прожиточного минимума. Второй уровень - обязательный накопительный. Это процент зарплаты, который зачисляется на личный пенсионный счет в банке или специальном фонде. Третий - накопительный добровольно. Это воля самого человека, как он дополнительно заботится о своей старости. Так при выходе на пенсию украинец будет иметь три пенсионных кошелька. Видим, как пожилые люди из других стран на пенсии путешествуют по миру. Они могут себе это позволить именно благодаря накопительным уровням пенсионной системы. Украинские пенсионеры полностью зависят от государства, которое назначает им определенную сумму выплат после выхода на отдых. Практически нет связи с опытом работы, зарплатой. Бывает, гражданин проработал 40 лет и получает такую ​​же пенсию, как человек, работавший меньше и на более низкой должности. Социальная несправедливость - характерная черта солидарной пенсионной системы.

Введение накопительных уровней в Украине все время переносят. Чиновники находят аргументы, почему не сейчас. Это только ухудшает ситуацию, дефицит Пенсионного фонда растет. Его приходится покрывать из государственного бюджета.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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