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четверг, 03 сентября 2020 00:15

Должников начнут выселять из ипотечного жилья

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Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривавший продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В частности, ипотечным.

Мораторий действовал с 2014 года. Депутаты предлагали продлить его до 1 января 2022-го. Нацбанк заявил, что сейчас есть 44 тыс. проблемных валютных кредитов на 29 млрд грн.

До 21 октября 2020 года у гражданина не могут забрать жилье, купленное в кредит, если это единственное место жительства. Запрет распространяется на квартиры не более 140 кв. м и дома площадью до 240 кв. м.

- Проблемные кредиты на жилье массово появились после экономического кризиса 2008 года. Люди не смогли рассчитаться с банками из-за резкого роста курса валют. Заемщикам изначально предлагали реструктуризировать долги. Затем власти запретили принудительно отбирать квартиры,- говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. — После отмены моратория должники могут самостоятельно продать жилье и рассчитаться с кредитом. Это также можно сделать совместно с банком. Если граждане ипотечную недвижимость продавать не захотят, ее через суд выставят на аукцион. За вырученные деньги будут покрывать долги. Правда, без жилья люди не останутся. Суд должен конкретно указать, в какую квартиру должен переехать должник.

Ипотечному кредитованию трудно развиваться в Украине, пока действует мораторий на выселение из жилья. Потенциально каждый кредит может стать проблемным. Также надо менять требования банков к заемщикам. Чтобы сейчас взять заем, официальная средняя зарплата должна быть не менее 12 тысяч гривен. Таких людей в Украине мало, ведь имеем высокий уровень теневой экономики. Требования можно сделать не обязательными, а, например, рекомендательными. Если заемщик пришел в банк — не надо спрашивать, где он взял деньги на первый взнос, сколько официально зарабатывает. Также кредиты не хотят выдавать человеку без кредитной истории.

— Развитию ипотеки в Украине мешает уровень жизни граждан. Чем больше будет зарабатывать население, тем больше будет кредитов на жилье. Если не будет денег, не помогут даже самые низкие ставки, — говорит финансовый аналитик 40-летний Алексей Лупоносов.

— Мораторий на выселение нужно отменять. Но этими вопросами должны заниматься только банки с собственными службами безопасности, действующие в соответствии с законодательством. У нас же финучреждения давно продали проблемные кредиты компаниям, которые не боятся никаких законов. Поэтому часто происходит рейдерский захват недвижимости с использованием грубой силы. Коллекторы самовольно меняют замки в квартирах, а полиция только удостоверяет факт нарушения.

— В Украине проблемы валютных заемщиков остаются нерешенными 12 лет, — говорит адвокат Ростислав Кравец, 47 лет. - Большинство из них давно погасили свои обязательства. Потому что банки в свое время рассчитывались с застройщиками в гривне, а не валюте. Поэтому ипотечные кредиты надо пересчитывать и закрывать.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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