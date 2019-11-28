Доллар стоит дешевле всего за четыре года

На этой неделе Национальный банк установил самый низкий за последние четыре года официальный курс доллара. В среду американская валюта стоила 23,98 грн. Такой курс в последний раз фиксировали в январе 2016-го.

- Ситуация с долларом не имеет экономических предпосылок. С одной стороны, по итогам третьего квартала ВВП вырос на 4,2 процента. Во втором было 4,6. Всего в этом году экономика Украины вырастет где-то на 4 процента. В основном за счет торговли и финансового сектора. Промышленное производство в январе-октябре, наоборот, сократилось, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

Почему доллар стремительно дешевеет?

- Сейчас торговля подпитывается деньгами украинских гастарбайтеров. А финансовый сектор сосредоточен на государственном рынке капитала. Речь идет о депозитных сертификатах Нацбанка и облигациях внутреннего государственного займа Минфина. Таких высоких процентных ставок нет ни в Европе, ни в постсоветских странах. В России, Беларуси, Грузии, Молдове государственные облигации предлагают под 4-7 процентов годовых. У нас под 15-20. Один аукцион по размещению облигаций - это около 3,5 миллиарда гривен. Или 150 миллионов долларов. Суточные операции на валютном межбанковском рынке составляют 180 миллионов долларов. Фактически столько валюты заходит в страну от иностранцев. Это и формирует курс валют. Нацбанк выкупает лишние доллары, но не может остановить укрепление гривны.

Ключевой фактор, определяющий курсовую политику, не в Украине, а в США. В прошлом году летом гривна на межбанке начала дешеветь. Американская Федеральная резервная система проводила политику постепенного увеличения базовых процентных ставок. Таким образом инвестиции с развивающихся рынков перемещались на американский финансовый рынок. Сейчас Федеральная система второй раз за год сократила процентную ставку. Это привело к мощному притоку спекулятивной валюты на украинский рынок, где можно неплохо заработать на государственных облигациях. Как следствие - имеем прочную гривну. История с искусственным укреплением национальной валюты продлится до начала нового мирового экономического кризиса. Его первые признаки уже появились. В частности, начал падать горно-металлургический комплекс. Потому снизились мировые цены на металл и железную руду.

Почему в магазинах не снижаются цены?

- Цены не будут реагировать на снижение курса доллара. Во-первых, импортеры закладывают более высокие цифры. Ведь понимают, что история с крепкой гривной - искусственная. Кроме того, у нас торговые сети зарабатывают на разнице между себестоимостью и установленной ценой, а не на объемах продаж. За рубежом торговые сети получают миллиарды долларов за счет обращений. Население там платежеспособное, быстро раскупает товар. Объемы потребления - огромные. Украинцы преимущественно покупают социальные товары. На импортную продукцию спрос низкий. Те, кто покупал раньше, будет продолжать это и дальше. Другие не начнут это делать и тогда, когда стоимость упадет.

Что надо сделать, чтобы продукты и услуги в Украине подешевели?

- Цены могут снизиться, когда государство наладит эффективную антимонопольную регуляцию рынка. То есть будет предотвращать сговоры торговых сетей относительно искусственного завышения цен. Второе - за счет развития рынка. То есть количество торговых точек розничной и оптовой торговли должно расти. Тогда конкуренция будет давить на цены.