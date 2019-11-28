Доллар стоит дешевле всего за четыре года

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 207
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2098
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1026
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 981
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 918
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6498
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2889
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 144
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 07:15

Доллар стоит дешевле всего за четыре года

  Комментировать

На этой неделе Национальный банк установил самый низкий за последние четыре года официальный курс доллара. В среду американская валюта стоила 23,98 грн. Такой курс в последний раз фиксировали в январе 2016-го.

- Ситуация с долларом не имеет экономических предпосылок. С одной стороны, по итогам третьего квартала ВВП вырос на 4,2 процента. Во втором было 4,6. Всего в этом году экономика Украины вырастет где-то на 4 процента. В основном за счет торговли и финансового сектора. Промышленное производство в январе-октябре, наоборот, сократилось, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

Почему доллар стремительно дешевеет?

- Сейчас торговля подпитывается деньгами украинских гастарбайтеров. А финансовый сектор сосредоточен на государственном рынке капитала. Речь идет о депозитных сертификатах Нацбанка и облигациях внутреннего государственного займа Минфина. Таких высоких процентных ставок нет ни в Европе, ни в постсоветских странах. В России, Беларуси, Грузии, Молдове государственные облигации предлагают под 4-7 процентов годовых. У нас под 15-20. Один аукцион по размещению облигаций - это около 3,5 миллиарда гривен. Или 150 миллионов долларов. Суточные операции на валютном межбанковском рынке составляют 180 миллионов долларов. Фактически столько валюты заходит в страну от иностранцев. Это и формирует курс валют. Нацбанк выкупает лишние доллары, но не может остановить укрепление гривны.

Ключевой фактор, определяющий курсовую политику, не в Украине, а в США. В прошлом году летом гривна на межбанке начала дешеветь. Американская Федеральная резервная система проводила политику постепенного увеличения базовых процентных ставок. Таким образом инвестиции с развивающихся рынков перемещались на американский финансовый рынок. Сейчас Федеральная система второй раз за год сократила процентную ставку. Это привело к мощному притоку спекулятивной валюты на украинский рынок, где можно неплохо заработать на государственных облигациях. Как следствие - имеем прочную гривну. История с искусственным укреплением национальной валюты продлится до начала нового мирового экономического кризиса. Его первые признаки уже появились. В частности, начал падать горно-металлургический комплекс. Потому снизились мировые цены на металл и железную руду.

Почему в магазинах не снижаются цены?

- Цены не будут реагировать на снижение курса доллара. Во-первых, импортеры закладывают более высокие цифры. Ведь понимают, что история с крепкой гривной - искусственная. Кроме того, у нас торговые сети зарабатывают на разнице между себестоимостью и установленной ценой, а не на объемах продаж. За рубежом торговые сети получают миллиарды долларов за счет обращений. Население там платежеспособное, быстро раскупает товар. Объемы потребления - огромные. Украинцы преимущественно покупают социальные товары. На импортную продукцию спрос низкий. Те, кто покупал раньше, будет продолжать это и дальше. Другие не начнут это делать и тогда, когда стоимость упадет.

Что надо сделать, чтобы продукты и услуги в Украине подешевели?

- Цены могут снизиться, когда государство наладит эффективную антимонопольную регуляцию рынка. То есть будет предотвращать сговоры торговых сетей относительно искусственного завышения цен. Второе - за счет развития рынка. То есть количество торговых точек розничной и оптовой торговли должно расти. Тогда конкуренция будет давить на цены.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар стоит дешевле всего за четыре года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную Антарктике

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 64847
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 16569
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12357
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8136
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 7911
Деньги
Новые деньги появятся в декабре
Новые деньги появятся в декабре Просмотров: 63
Предлагают разрешить снимать деньги с карточки в магазинах и кафе
Предлагают разрешить снимать деньги с карточки в магазинах и кафе Просмотров: 9
"Лучше всего кофе покупают в ноябре"
"Лучше всего кофе покупают в ноябре" Просмотров: 63
Одежда в Польше стоит втрое дешевле
Одежда в Польше стоит втрое дешевле Просмотров: 2088
До конца года подорожают мясо, яйца и хлеб
До конца года подорожают мясо, яйца и хлеб Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 270
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua