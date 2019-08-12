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"Документы были идеальными. Но мне не понравились представители владельца"

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- Искали для себя с мужем недорогую двухкомнатную квартиру. Имели 37 тысяч долларов. Большинство жилья, которое показывали нам риелторы, - хрущевки. Или небольшие квартиры в панельных домах. Преимущественно нуждались в ремонте. Встречались и хорошие варианты - с техникой, мебелью. Все продавались по доверенности. Владельцы находились за границей, - рассказывает киевлянка Ирина Мисник, 35 лет.

- Одну квартиру продавала нотариус. Говорила, что это ее матери. Она давно перебралась в Соединенные Штаты. Возвращаться не собирается, поэтому попросила дочь продать квартиру. Оформила доверенность на нее. В доме оставались вся мебель, стиралка, холодильник. Нотариус обещала, что при подписании сделки продажи свяжется с матерью по скайпу. Она подтвердит, что действительно продает жилье. Если мы хотим, чтобы хозяйка прилетела в Украину, должны оплатить ей билеты на самолет. А это пару тысяч долларов.

Вторая квартира принадлежала в равных частях матери и двум взрослым детям. Продавал сын. Сестра, по его словам, поехала работать в Польшу. Помещение было без ремонта, но комнаты большие, просторный балкон. Хозяева оставляли новый холодильник и стиралку. Мы захотели проверить, знает ли сестра, что брат и мать продают квартиру. Попросили номер телефона. Хозяин не дал. Сказал, с сестрой свяжется, когда у нотариуса будем подписывать соглашение. Риелтор нас успокаивала. Мол, поручение - это распространенная практика. Бояться нечего, все документы тщательно проверят. Знакомый юрист посоветовал искать жилье напрямую от владельца или требовать его присутствия при подписании соглашения. Выбрали двухкомнатную неподалеку Севастопольской площади. Владелец - моряк. По полгода не бывает дома. Как раз приехал в отпуск. Говорил, если бы покупатели нашлись позже, то оформил бы доверенность на свою мать.

- Раньше жила в Черкассах. Имела там двухкомнатную квартиру. Последние 15 лет живу в итальянском городе Скалея. Жилье сдавала квартирантам. Деньги они отдавали соседке, - говорит 67-летняя Ольга Задорожная. - Когда решила окончательно остаться в Италии, жилье выставила на продажу. Мою двухкомнатную оценили в 32 тысячи долларов. Квартиру продавала через агентство недвижимости. В Черкассах я могла пробыть не больше месяца. За это время покупатели не появились. Цену не хотелось уменьшать. Потому что за те деньги хотела купить себе жилье в Скалее. Мне посоветовали оформить на кого-то поручение, чтобы продал мою квартиру. Договорилась с соседкой. Жилье продалось через 1,5 месяца. Деньги соседка переслала мне в Италию. Здесь я купила себе трехкомнатную квартиру.

- Поручение во время купли-продажи жилья или сдачи в аренду - распространенная практика. Бывает, что владелец недвижимости находится за границей или в другом городе. Приехать не может. Тогда оформляет доверенность на того, кому больше всего доверяет. Это могут быть родственники, друзья, - объясняет 43-летняя Елена Лузан, директор черкасского агентства недвижимости "Ваш дом".

- В поручении обязательно должна быть указана вся информация о владельце, кому он поручает подписывать документы и принимать оплату. Доверенное лицо отвечает за правильность действий при оформлении документов, передачу средств владельцу. А тот уже должен уплатить все налоги.

К нам часто обращаются заробитчане. Хотят купить дома жилье. Но на сделке сами не могут присутствовать. Поэтому оформляют доверенность на родителей, детей. Есть такие, что после приобретения квартиры больше не едут на заработки. А есть наоборот - зарабатывают еще на несколько помещений, чтобы обеспечить себе старость. В будущем смогут их сдавать в аренду. Иностранцы, которые приобретают жилье в Украине, наоборот, хотят лично присутствовать на сделке.

Опасность возникает лишь тогда, когда за дело берутся мошенники. У меня был подобный случай. Знакомые попросили помочь им с оформлением документов на квартиру. Жилье продавали по доверенности. Документы были оформлены идеально. Но мне не понравились представители владельца. На некоторые вопросы относительно хозяина и самого помещения отвечали неуверенно. Это вызвало подозрения. Я посоветовала друзьям искать другой вариант. Чтобы не попасть на мошенников, надо подробнее расспрашивать представителя о владельце, как они между собой связаны. Выспрашивать такую информацию, которой может обладать только хорошо знающий человек. Можно пойти к соседям. Бывает, что у владельца жилья похищают документы. Затем оформляют у недобросовестного нотариуса доверенность на продажу.

- Надо обязательно установить причину, почему собственник не может сам заключить договор. Желательно пообщаться лично. Может быть такое, что поручение поддельное и человек не знает, что его имущество кто-то продает. Или владелец жилья умер, признан недееспособным. В таких случаях договор купли недвижимости будет недействителен. Покупатель рискует потерять деньги. А арендатор такой квартиры - внезапно оказаться на улице. Если проблем нет, то доверенное лицо расскажет все и предоставит контакты владельца. Если же поверенный препятствует встрече с владельцем или избегает разговоров о нем, это должно насторожить. В таком случае лучше отказаться от жилья. Константин Стратилатов, 40 лет, юрист

Автор: Любовь КАРНАРУК
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