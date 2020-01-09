"Дочке приобрела абонемент в тренажерный зал"

Сколько денег потратили на подарки к праздникам?

Светлана Миронович, 58 лет, Львов:

— Сын с семьей живет в Канаде. Раз в два года приезжает на Рождество. Просит, чтобы соблюдали традиции. Клали под скатерть чеснок, готовили кутью, колядовали. Хочет, чтобы внуки не забывали наши обычаи. На Николая им подарки не покупала, пересылка дорогая. На Рождество — символические. Сын живет в достатке, мало чем удивишь. Потратила 6 тысяч гривен. Заказала всем одинаковые вышиванки.

Василий Паньо, 40 лет, поселок Оброшино Пустомытовского района на Львовщине:

— Подарки покупаем только на Николая. Раньше делали взрослым и детям. В этом году решили только малым. Подготовили семь пакетов - два своим детям, один племяннику и четыре крестникам. Планировали на каждый потратить по 500 гривен, но не уложились. Один подарок вышел почти тысячу гривен. Племянник заказал 3D-ручку. В магазине она стоила 1500 гривен. Жена в интернете нашла за 350. Правда, качество чуть хуже. Но сколько он ею поиграет? Докупили пижаму, конфеты, мандарины. Племянница попросила куклу Лол. Еще один крестник захотел набор слайма. Жене выбрал носки. Она мне тоже носки подарила.

Ярина Смолий, 25 лет, Ивано-Франковск:

— На Николая встречались с моими родителями. Они подарили теплое одеяло, тарелки. На Рождество 25 декабря пошли в гости к родителям мужа. Купили им утюг за тысячу гривен. Они мне вручили духи. Сестра мужа принесла кофту на два размера большую. Считаю, обмен подарками надо прекращать. Мы потратили 10 тысяч гривен, которые муж отложил на ремонт машины. И не факт, что всем угодили.

Татьяна Цимбалюк, 32 года, Черкассы:

— Мы с мужем на подарки не выделяем определенную сумму. Идем и покупаем. Цена должна быть в разумных пределах. На Николая 5-летнему сыну и 12-летней дочке взяли по самому большому киндер-сюрпризу. За оба заплатили 340 гривен. Матери, свекрови на Новый год выбрали по сковородке за 800 гривен. Отцу и свекру на такую же сумму купили по шуруповерту. Друзьям готовим символические подарки. Вручили рамки для семейных фотографий.

Юрий Фидрик, 33 года, Черкассы:

— Новый год впервые праздновал с девушкой. Начали встречаться в феврале прошлого года. Работаем вместе на фирме. Ира — юристом, я — менеджером. Снимаем квартиру. Купил ей золотые серьги за 8 тысяч гривен. Моим и ее родителям подарили по кофемашине.

Ярина Лукомская, 25 лет, Львов:

— На подарки выделили 2,5 тысячи гривен. В меньше не укладываемся. Принято больше всего вручать на Николая. На остальные праздники — сладкое детям и бутылку вина или шампанского взрослым. С мужем имеем трех крестников и племянника. Всем до 6 лет. Каждому купили на сумму до 500 гривен. К игрушке обязательно был пакет конфет. Моим родителям, матери и двум сестрам мужа взяли носки, колготы, тапки, недорогие кремы для рук, маски для лица. От них получили похожие подарки. Друг другу купили одежду. Мужу — теплый свитер, мне — новогоднее платье. Выбрали его вместе. С коллегами обменялись шоколадными фигурками, баварскими пряниками, киндерами.

Ирина Приходько, 42 года, Полтава:

— Вручаем подарки на Николая и на Новый год. На Рождество готовим праздничный ужин. На 19 декабря обычно покупаю конфеты, фрукты. В этом году вложилась в 300 гривен. На новогодний гостинец выделила каждому по 500. Дочке приобрела абонемент в тренажерный зал. Мужу — термобелье. Коллегам не дарю ничего.