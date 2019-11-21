До конца года подорожают мясо, яйца и хлеб

В течение октября в Украине подорожали молочные продукты, мясо, крупы и хлеб. Подешевели яблоки, сахар. К концу года вырастет стоимость большинства продуктов, но не существенно. Потребительскую инфляцию прогнозируют на уровне 1,5-1,8%, сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

- Цены в магазинах остаются высокими, хотя гривна в последнее время активно укрепляется. Хлеб подорожал, потому что выросли мировые цены на зерно. За прошедший месяц пшеничный добавил к цене 1,7 процента, ржаной - 1,4, - говорит директор ассоциации Алексей Дорошенко, 46 лет. - Лидером стала гречка. Цена подскочила почти на 32 процента. Несколько лет эта крупа стоила тоже дорого, ее мало покупали. Фермеры стали сеять меньше, потому что спрос упал. Как следствие - дефицит гречки, ее начали завозить из России. В этом году в Украине собрали меньший урожай. Из-за дефицита гречка снова будет стоить дорого.

Незначительно подорожали в октябре рис, подсолнечное масло, макароны, манка. Не изменилась стоимость ячменной крупы и пшена. Последнее в прошлом году било ценовые рекорды. Скоро стоимость пшена снизится минимум на 20 процентов. Среди молочных продуктов больше всего подорожало сливочное масло. Цена выросла, потому что производители активно продают эту продукцию за рубеж.

Не изменилась стоимость сала, вареной колбасы. Спрос на мясо упал, люди экономят. Начался отопительный сезон, получили большие платежки. Размер субсидий по сравнению с прошлым годом сократился. Темпы роста доходов населения замедлились. Зарплаты и пенсии неплохо росли в первом полугодии. Во втором - только некоторым пенсионерам добавили по 74 гривны. К концу года незначительно подорожают большинство продуктов. В частности, вырастет цена овощей борщевого набора, яиц, хлеба. Причем ржаной подорожает больше пшеничного.

Раньше иностранцы приезжали в Украину покупать продукты. Теперь это невыгодно. У нас товары стоят значительно дороже, чем в соседних странах. Завозим из-за рубежа многие продукты, лекарства. Надо уменьшать налог на добавленную стоимость. Возобновлять кредитование, создавать конкурентный рынок.

- В прошлом году в сентябре на среднюю зарплату украинцы могли купить на 588 килограммов картофеля больше, чем в этом году. Сейчас цена на него аномально высокая, - говорит экономист 54-летний Александр Охрименко.

- За год также подорожал хлеб. Его украинец может купить на 9 килограммов меньше. Выросла стоимость водки, сигарет, импортных лекарств. В то же время на среднюю зарплату украинцы могут приобрести больше свинины, курятины, сала, моркови, капусты, яиц.

Доходы выросли. Несмотря на высокие цены, могут купить больше, чем в 2018 году. Некоторые продукты дорожали синхронно с темпами повышения заработков в стране. Например, молоко. В этом году на среднюю зарплату можно приобрести на два литра больше. Со сметаной и творогом такая же ситуация.

Люди всегда хотят, чтобы зарплаты росли, а цены падали. Так не бывает. Предприниматели сейчас в стоимость товаров закладывают более высокий курс валют, чем есть на самом деле. Традиционно под Новый год магазины будут поднимать цены на главные продукты к праздничному столу: мясо, яйца, алкоголь. Сегодня качественную свинину продают по 130 гривен за килограмм. В конце года будет по 150-160 гривен. Говядина будет стоить под 200 гривен. Минимум на 10 процентов подорожает алкоголь.

73,7 гривны в среднем стоит килограмм сала в Украине. Дешевле всего его продают в Тернопольской области - 52,21 грн, посчитал Госстат. Самая высокая цена в Киеве. За килограмм сала придется заплатить в среднем 110,95 грн.