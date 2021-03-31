"Чтобы заработать, нужно обслуживать около тысячи клиентов в день"

- В 2016-ом в Варшаве открыли кафе в помещении площадью 6 "квадратов". Местные шутили, что больше напоминает банкомат, чем кафе. Но такое небольшое пространство помогло успешно стартовать. О нас заговорили, как о самом маленьком заведении. Начало ходить больше людей, а соответственно выросли продажи. Сейчас есть кафе в разных городах, - рассказывает 27-летняя Инна Яровая. Вместе с мужем Олегом переехала в Польшу пять лет тому назад.

- Раньше у нас были заведения в Киеве, поэтому есть с чем сравнить. В Варшаве получили больше льгот. Для начинающих существуют так называемые налоговые каникулы, то есть облегченные условия налогообложения. Сейчас их продлили до двух с половиной лет. Также возвращают часть средств за покупку кассового аппарата. Налоги высокие, но варианта не платить здесь нет. Польша не имеет единого поставщика электроэнергии или других услуг. Поэтому о цене можно договариваться. Объяснить, что конкуренты предлагают более низкую. Обычно это работает. Везде можно рассчитаться карточкой. Большинство наших клиентов именно так и делают. Многое и удивляет в соседней стране. Например, поляки по-другому относятся к кофе. У них бизнес больше завязан на гастрономию. К кофе заказывают сырник или выпечку. А вот за "понты" платить не будут. Например, если красиво назвать напиток или добавить какой-то сироп. Всегда спросят, почему это стоит дороже. В Киеве хорошо шло кофе с красивым названием или какими-то необычными ингредиентами. Так же выпечка, должна была быть необычная по форме, цвету и наполнению. В Польше консервативно относятся к напиткам и пище. Возьмут американо, а к нему шарлотку.

В Украине больше посетителей приходят сразу после открытия заведения, а в Польше наоборот.

- Поляки не побегут сразу в новое заведение. Сначала к нему присмотрятся. По нашим наблюдениям, местные идут в новое заведение после трех рекомендаций с разных сторон. В прошлом году было интересное исследование от организации "Хорека". Оказалось, что 53 процента поляков за год не посетили ни одного нового заведения. Поэтому сначала нужно заслужить репутацию, а потом к вам будет заходить больше людей, - говорит Инна Яровая.

В этом году семья планирует открыть первую кофейню в чешской столице Праге. Для этого понадобится $ 20 тыс. Кафе с пекарней будет стоить вдвое больше. Собственное дело окупится за два года.

- Это бизнес, построенный на сумме - 70 гривен. Именно столько стоит чашка кофе в Польше. Чтобы что-то заработать, нужно обслуживать до тысячи клиентов в день, - добавляет Яровая.