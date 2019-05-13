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вторник, 14 мая 2019 07:00

Больше всего имеют трактористы

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- Работников ищем в нашем регионе. Набираем из сел и городов. Уговариваем, переманиваем, - говорит 68-летний Виктор Гречук, руководитель агрофирмы "Рассвет" в селе Новоселидовка Марьинского района Донецкой области.

Предприятие работает с 1996 года. Арендует 4 тыс. га земли, имеет 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Работают 140 человек.

- Есть проблема с механизаторами, водителями, доярками, сварщиками, ветврачами. Раньше у нас было училище, которое выпускало по 100 механизаторов в год. Сегодня там учатся 15 человек. В Красногоровке техникум готовил ветврачей и зоотехников. Уже не работает. Из других областей ехать к нам не хотят, потому что рядом идут боевые действия.

Средняя зарплата в агрофирме - 9 тыс. грн. Выплачивают дважды в месяц.

- С 2000 года не знаем, что такое задержка выплат. Платим работникам от "минималки" до 25 тысяч гривен. Больше всего имеют трактористы. У них меньше 13 тысяч гривен не бывает. Людей надо поощрять только достойной зарплатой, чтобы они никуда не выезжали. В нашей агрофирме все работают официально, честно платим налоги. Три года назад, когда собирали хорошие урожаи, могли покупать новую технику. А кто не пойдет работать на новый трактор или комбайн, да еще и с достойной зарплатой? Благодаря этому переманили многих специалистов. 120 сотрудников на работу привозим автобусами. Ближе всего – в шести километрах, а есть и за 18. Даем тем, кто хочет, общежитие с удобствами. Можем поселить 25 человек. Есть столовая.

Государству нужно обратить внимание на Донетчину, Луганщину и часть Запорожской области. Мы работаем в зоне рискованного земледелия. Такое понятие существовало еще в советские времена, колхозы имели льготы. Теперь нас приравнивают ко всем регионам. Летом у нас выпадает мало дождей, держится высокая температура. Как бы ни старались, не имеем тех урожаев, что в Центральной Украине. Собираем втрое меньше. А цена на зерно везде одинаковая. Чтобы хоть как-то улучшить озимые, потратили последние деньги на вторую подпитку. Надеемся собрать пшеницы хотя бы 30-40 центнеров с гектара. Наши районные и областные руководители всегда завышают показатели для министерства. И там видят, что Донетчина дает хорошие урожаи. На самом деле, последние два года летом стояла жара до 40 градусов. Имели плохие урожаи, поэтому не могли обновлять технику. Европейским фермерам на обработку гектара земли государство выплачивает по 300 евро. Нам хотя бы по 100 давали.

Наше хозяйство в течение 20 лет занималась свиноводством. Держали по шесть тысяч голов. Два года назад пришлось вырезать, потому что невыгодно. Такая же судьба ожидает и крупный рогатый скот. От государства в год на 340 коров получаем 1,5 тысячи гривен дотации. Молоко закупают на 1 гривну дешевле, чем в центральных областях, - добавляет Виктор.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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