"Берут кредит не там, где дешевле, а в ближайшем банке"

- 47 процентов украинцев во время опроса заявили, что на карантине их доходы сократились. Каждый пятый одалживает деньги каждый месяц. Потому что заработанного не хватает на жизнь. Половина опрошенных имеют кредитную карту и активно ею пользуются, — говорит 37-летняя Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

В Украине низкий уровень финансовой грамотности населения. Почему так случилось?

- Причины прежде всего исторические. Финансовая грамотность растет тогда, когда есть практический опыт использования тех или иных финансовых услуг и инструментов. Во времена Советского Союза их количество было ограниченным. Поэтому финансовая грамотность не развивалась.

Второй фактор — в Украине нет столько финансовых услуг, как за рубежом. Не развита частная инвестиционная система, услуги, которыми бы пользовалось население, а не только квалифицированные инвесторы.

Третья причина - низкий уровень доходов. Значительную роль также играет недоверие к банкам, сформировавшееся из-за потери советских сбережений. Поэтому люди хранят деньги преимущественно дома.

Куда могут вкладывать деньги украинцы?

— Здесь надо разделить банковский и небанковский рынки. Если говорить о банковском, то он в Украине устойчив, очищен от неплатежеспособных финучреждений. Можно нести деньги на депозиты.

Государственные облигации - тоже хороший инструмент. Но он не для всех доступен, потому что есть минимальный предел — 40 тысяч долларов. На меньшую сумму невозможно открыть счет в ценных бумагах, поэтому этот инструмент подойдет лишь людям со средним достатком.

Фондовый рынок в Украине появился в начале независимости. Но не развился в надежный. Его использовали для различных финансовых схем, избежания налогообложения. Большую роль сыграла приватизация, которая была не очень честной. Ценные бумаги оказались в руках олигархов. Небольшая часть акций досталась трудовому коллективу. Поэтому фондовый рынок с самого начала был искажен, не имел рыночных механизмов.

В Соединенных Штатах фондовый рынок строился снизу вверх. Например, есть определенная компания. Чтобы развиваться дальше, она выходила на биржу со своими акциями. Люди покупали ценные бумаги, компания получала деньги. В Украине приватизация состоялась искаженным путем. Акции, которые получили граждане, не были такими, как за рубежом. После приватизации стало много посредников, которые скупали ценные бумаги у населения. Последние несколько лет происходило очищение рынка от финансовых посредников. Многие лицензии отозвали. В прошлом году приняли законы Об организованных товарных рынках и рынках капитала. Но этого недостаточно. Нужна судебная система и санкции, которые будут применены в случае нарушений.

Сейчас задача государства — создать условия, чтобы фондовый рынок развился. Тогда можно будет надеяться на приход иностранных инвесторов, которые принесут свой опыт финансового поведения. Для граждан рынок ценных бумаг станет доступным не ранее, чем через 10 лет.

А как насчет недвижимости?

— Покупка недвижимости — это сохранение средств. Жилье можно превратить в актив. Он будет служить залогом при получении кредитов в дальнейшем. Также недвижимость постепенно дорожает, ее со временем можно выгодно продать.

Какие страны самые успешные по развитию финансовой грамотности населения?

- Из европейских - это Нидерланды. Здесь есть линейка финансовых инструментов, взвешенный, разумный подход граждан. Есть соответствующая поддержка и защита со стороны государства. Второй успешный пример - Австралия. Там одни из лучших учебников для школьников, студентов.

В наших школах есть подобные уроки?

- Предмет "Финансовая грамотность" внедряется у нас экспериментально. Его могут вводить по решению администраций. Есть учебники для учеников 9-11 классов. Они написаны с использованием австралийского опыта. Дети учатся экономить, брать займы. Основное внимание не на теорию, а на решение практических задач. Например, надо взять кредит. Ученик должен узнать, какие банки работают в его городе, собрать кредитные предложения. На уроке рассказать, какое выбрал. Школьники даже родителей привлекают к учебе. Потому что иногда сталкивались с ситуациями, что те идут брать кредит не там, где дешевле. А в ближайшее отделение банка.