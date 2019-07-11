Бензин может подешеветь на две гривны

В Украине дешевеет топливо. Цены преимущественно снижают крупные сети. С 2 июля бензины и дизтопливо стали доступнее на 1 грн/л. В среднем литр А-95 стоит 29,36 грн. Дизтопливо продают по 28,8 грн/л.

— На мировых рынках рекордно подешевела нефть. Цена начала падать в конце мая. К июлю снизилась с 75 до 64 долларов за баррель. Фактически автозаправки еще месяц тому назад могли продавать бензин дешевле. Однако они решили заработать и начали снижать цены на топливо только сейчас, — говорит 39-летний Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий. — В Украине это закономерный процесс. Если цена на нефть растет, то через две недели дорожает бензин. Стоимость нефти падает — автозаправки снижают цены через месяц.

— Доллар упал. А стоимость топлива отталкивается от курса минимум 27 гривен. За валюту бензин покупают на границе. Сети могли снизить цены еще больше. Но каждая заправка ориентируется на собственные продажи и устанавливает свои цены.

— Бензин начал дешеветь из-за существенного падения закупочных оптовых цен на топливо. Заправки вынуждены снизить и розничную цену, — говорит 43-летний Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95". — Бензин имеет все шансы упасть в цене еще на 2 гривны за литр. Дизтопливо может подешеветь на 3. В Украине стоимость бензина зависит от цен на внешних рынках нефти и курса валют. Пока ситуация стабильная. В ближайшее время топливо не будет дорожать. Кроме того, имеем хорошее наполнение рынка автогаза. С мая цена на него стабильна. Стоит чуть больше 13 гривен за литр.