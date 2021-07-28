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четверг, 29 июля 2021 00:31

Аренда квартир будет дорожать

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- Аренда квартир в Украине ежегодно дорожает на 20 процентов. Это специфика нашего рынка, - говорит эксперт по недвижимости 38-летний Сергей Костецкий.

- Курс доллара растет, дорожают коммунальные платежи. Все это влияет на цену. Например, с начала года стоимость аренды квартир в Киеве увеличилась на 10 процентов. Самое популярное жилье - от 7 до 12 тысяч гривен в месяц. Такие квартиры сразу разбирают. В центре столицы за эти деньги жилье не снимешь. Но если это Троещина или Борщаговка, то там двухкомнатную или трехкомнатную квартиру можно найти. Если говорим о районах ближе к центру - за 12 тысяч гривен можно арендовать только "убитую" однокомнатную. По Киеву сейчас доступны более 60 тысяч предложений жилья для аренды. Это много. На одного потенциального клиента приходится около 30 квартир. Есть из чего выбирать.

Стоимость аренды жилья в Украине будет расти и дальше. Квартиры ежегодно дорожают, какие бы кризисы или революции не случались. Сезонность не влияет на стоимость. Рынок стабильно развивается, количество предложений растет. Есть ситуативные факторы. Россия закрыла границы для наших работников, люди массово начали ехать в большие города на работу. Спрос на жилье вырос и цена тоже.

Однокомнатную квартиру в Киеве в среднем можно арендовать за 7500 грн, двухкомнатную - за 10 тыс., трехкомнатную - 15 тыс. Стоимость отдельных комнат от 4500 грн. В Днипре однокомнатная обойдется в 6500, двухкомнатная - 8 тыс., трехкомнатная - 12 тыс. грн. Во Львове - 7 тыс., 8500 и 10 тыс. грн соответственно.

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