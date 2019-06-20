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четверг, 20 июня 2019 13:25

Женщина заморила голодом более 20 домашних животных

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Женщина заморила голодом более 20 домашних животных
Женщина заморила голодом более 20 домашних животных Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

21-летняя жительница Киевской области издевалась над животными не давая им пить и есть.

Женщина из Барышевского района размещала в интернете объявления о постоянном убежище для домашних животных. Вместо этого морила их голодом. Как результат, все подопечные истощались и умирали.

В период с октября по ноябрь 2018-го на месте проживания подозреваемой обнаружили более 20 трупов животных.

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"Предоставили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предполагаемого за жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более 20 животных", - сообщает Бориспольская местная прокуратура.

Причиной смерти эксперты назвали "алиментарную дистрофию". То есть перед смертью животные страдали от голода и жажды.

Часть 3 статьи 299 УК Украины "О жестоком обращении с животными" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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