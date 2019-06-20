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четверг, 20 июня 2019 13:19

Получать посылки из-за рубежа станет дороже: что изменится с июля

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С 1 июля 2019-го украинцы будут платить налоги и пошлины за посылки стоимостью свыше 100 евро. К тому времени будет действовать старая норма - 150 евро.

Так, за посылку дороже 100 евро придется заплатить 20% НДС и 10% пошлины, передает Сегодня.

Автор: Сегодня
  Налоги будут уплачивать не со всей суммы, а с разницы, превышающей 100 евро.
Налоги будут уплачивать не со всей суммы, а с разницы, превышающей 100 евро.

Кроме того, для подакцизных товаров необходимо уплатить акциз. Это, например, спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, нефтепродукты, автомобили и кузова для них.

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Правда, налог будут платить не со всей суммы, а с разницы, превышающей 100 евро.

Платить налоги будут на почте при получении посылки. Стоимость посылки будут считать по официальному курсу Нацбанка.

Изменения в Налоговый кодекс Верховная Рада приняла в конце 2017 года. Так, с 1 января 2018-го по 30 июня 2019-го посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро облагаются налогом на добавленную стоимость - 20%. С июля лимит на беспошлинный ввоз снизится до 100 евро. В то же время нововведение не касается ввоза товаров в ручном режиме. Их стоимость не может превышать 500 евро (в аэропортах 1 тыс. евро), а вес - 50 кг. Актуально для тех, кто отсутствует в стране более суток и въезжает в Украину не чаще одного раза в течение 72 ч.

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