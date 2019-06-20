Негрич предложил школьные спортплощадки сделать более безопасными

Депутат Киевсовета Николай Негрич предложил способ, как сделать город более безопасным для детей. Фото: www.negrich.kiev.ua

Депутат Киевсовета Николай Негрич предлагает установить на спортплощадках, кото-рые находящихся на территории школ столицы, камеры наблюдения и круглосуточное освещение. Он убежден, что таким образом удастся сделать город более безопасным для детей.

"Неоднократно ко мне обращались люди, которые хотят решить вопрос с досту-пом к спортплощадкам у школ летом. Школа закрыта, а вот на площадке же можно зани-маться. И я с этим полностью согласен. Единственная проблема - как только вечереет, на скамейках появляются молодые люди с выпивкой. Поэтому я предлагаю пойти по пу-ти, которым уже пошли в других городах, - установить камеры наблюдения на площад-ках возле школ", - отметил Николай Негрич.

Негрич также убежден, что территория школ должна освещаться круглосуточно.

"Если спортплощадки будут открыты до 22:00, то это будет большой плюс для де-тей и взрослых. Сегодня мы пытались оборудовать школы современными спортивными пространствами, чтобы сделать спорт доступен каждому. Поэтому эти пространства должны использоваться эффективно в течение всего года", - добавил Негрич.

Как известно, за последние несколько лет в Киеве было установлено несколько сотен площадок для занятий по воркауту. Такое количество спортивных сооружений в столице появилась благодаря программе "Бесплатный спорт доступен каждому".