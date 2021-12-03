Возможного расхитителя земли в Одессе не подали в розыск "Интерпола"

Национальное антикоррупционное бюро якобы ранее объявило в международный розыск одесского бизнесмена Галантерника по делу о разворовывании общественной земли в Одессе / wanted.mvs.gov.ua

В Национальном антикоррупционном Бюро Украины сообщили, что живущий за пределами Украины бизнесмен Владимир Галантерник якобы находится в международном розыске. Однако эту информацию опровергает адвокат Ольга Просянюк.

По словам адвоката, в отношении Галантерника было вынесено постановление о международном розыске. Но это еще не значит, что он находится в розыске. В базе Интерпола его нет, говорит адвокат. Об этом пишет "Общественное".

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"Никаких сообщений, повесток или других процессуальных документов в его официальный адрес не поступало. Соответственно, никаких правовых оснований для объявления в розыск нет. На сегодняшний день клиент не находится в международном розыске: не значится в базе "Интерпола", по нему нет соответствующей красной карточки, а действия правоохранителей по поводу такого объявления в Украине обжалуются в установленном порядке", - пояснила адвокат.

Сторона обвинения ходатайствует избрать меру пресечения Галантернику - заочный арест, с чем не согласна защита. Адвокат настаивает, что ее клиенту до сих пор не вручили подозрение, а все повестки детективов не нашли адресата, потому что их отправили по некорректным адресам в Одессе, где бизнесмен не живет с 2017 года. Кроме того, по ее словам, не было правовых оснований объявлять его в розыск, потому что он сам дал следствию информацию о местонахождении. Специальная антикоррупционная прокуратура туда писала и получала ответы, подтверждающие актуальность адреса. Но подозрения туда не поступали.

Подозреваемый в создании преступной организации в Одессе Галантерник был заочно арестован. Решение приняла следственный судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник, сообщил ранее "Центр противодействия коррупции".