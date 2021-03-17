Вещи СССР, которые точно есть у вас дома

Время СССР уже давно прошло. Десятки лет люди обходились без элитных напитков, стиральных машин и разнообразие одежды.

Советский Союз оставил по себе вещи, которые сейчас стали раритетом.

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В то время среди молодежи было модно коллекционировать разные значки - в Советском Союзе их штамповали тысячами. На праздники выпускали ценные редкие значки, которые продавали или обменивали в магазинах.

Несмотря на дефицит товаров, музыкальные проигрыватели выпускались на любой вкус. Это была довольно дорогая вещь, которую могла себе позволить не каждая семья. В 1980-90-х магнитофон был почти в каждом дворе.

Люстра из стекла была показателем высокого статуса семьи. До сих пор она сохраняется в домах наших бабушек и дедушек.

Пятнашки - популярная в советское время головоломка. Она представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с числами от 1 до 15, которые нужно составить по порядку.

Популярные в СССР игрушки-пищалки не ломались и забавляли детей.

Телевизор в СССР каждый вечер собирал всю семью у экранов.

Каждый знал о бальзам "Звездочка", которая была самым популярным средством в аптеках Советского Союза. Этим действенным и недорогим препаратом лечили простуду.

Ковры висели на стенах в празднично-красных оттенках и орнаментах.

Фото: kolekcia-club.com.ua

В Запорожье продают на аукционе автомобиль "Запорожец", окрашенный в золотой цвет. Машину у владельца изъяли за долги и выставили на продажу. Автомобиль до сих пор на ходу, не хватает только аккумулятора. Машине уже более 50 лет, она в 1964-м выпуске.