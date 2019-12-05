Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Рада приняла законопроект, который предоставляет статус участников боевых действий воинам УПА-ОУН. Фото: te.20minut.ua

236 народных депутатов Верховной Рады VIII созыва 6 декабря 2018 года голосуют за изменения в законопроект №8519. Закон предоставляет статус участников боевых действий воинам Украинской Повстанческой Армии и Организации Украинских Националистов.

"До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии имели ", - объясняют в законе.

Его инициаторами являются несколько депутатов из разных фракций, в частности Юрий Шухевич - сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича (1943-1950 г.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесу нашли неизвестные документы УПА

Ранее участниками боевых действий признавали воинов УПА, которые принимали участие в боях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.

Теперь в этот перечень добавили всех участников вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе:

• УПА,

• Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь",

• Украинской народной революционной армии (УНРА),

• Организации народной обороны "Карпатская Сечь",

• Украинской военной организации (УВО),

• вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА в мае 2018 года численность участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.

В законе отмечается, что на основе этих данных будут рассчитывать бюджетные льготы, предусмотренные для участников боевых действий.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым вводится механизм получения статуса участника боевых действий добровольцам. Решение поддержали 329 депутатов. Документ включает в перечень участников боевых действий лица, которые в составе добровольческих батальонов участвовали в защите целостности Украины в течение не менее 30 дней.