Рада дала добровольцам статус УБД

Инициаторами законопроекта № 2045-1 стали депутаты из "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины". ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым вводится механизм получения статуса участника боевых действий добровольцам.

Решение поддержали 329 депутатов.

Документ включает в перечень участников боевых действий (указанном в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") лиц, которые в составе добровольческих батальонов участвовали в защите целостности Украины в течение не менее 30 дней.

В частности по совокупности дней участвовали в АТО на время ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ или иными органами.

Ко второму чтению в законопроект внесли норму о получении статуса УБД добровольцами, которые принимали участие не только во время действия АТО, но и во время операции Объединенных сил, указывает "РБК-Украина". Она вызвала критику "Европейской солидарности"; может стать "лазейкою для боевиков", заявила депутат от этой политсилы Ирина Геращенко. После перерыва норму убрали, вопрос решили урегулировать отдельным законом.

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Статус УБД, по законопроекту, не будет распространять на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в частности речь идет о волонтерской деятельности).

Инициаторами законопроекта № 2045-1 стали депутаты из "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины". Это альтернативный документ внесенному "Европейской солидарностью" №2045.

В первом чтении законопроект приняли 29 октября. Тогда его поддержал 321 нардеп.