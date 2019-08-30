В жилых домах запретили размещать гостиницы и хостелы

В Украине запретили размещать в жилых домах гостиницы и хостелы.
Новые государственные строительные нормы вступят в силу 1 декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Также согласно правилам запрещено размещать в жилых домах:
- магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;
- специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;
- специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);
- Мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;
- бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и др.
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В Броварах Киевской области запретили стеклить балконы, изменять их форму и устанавливать кондиционеры на фасадах домов. Решение принял исполнительный комитет города. Также запретили менять форму и цвет оконных рам и дверей
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