В Украине впервые состоится киберобучение: Минцифры раскрыло подробности

Михаил Федоров анонсировал первые в истории Украины киберучения. Они будут продолжаться два-три места в формате конкурса. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Весной 2022 года проведут первые в истории Украины киберучения. Во время этого специалисты проверят уязвимость всех ресурсов, которые в последнее время подверглись кибератакам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Суспільне.

Обучение будет проходить в формате конкурса два - три месяца.

"Это такой bland it подход и киберобучение через bug bounty, где будет рейтинг украинских киберспециалистов. То есть важный и интересный, что интегрирует бизнес и специалистов в помощь государству. Крайне важный проект", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас Минцифры общается с организаторами подобных проектов для создания украинского аналога.

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"Чтобы он был максимально открыт и большое количество украинских специалистов приняло участие, чтобы призовой фонд был достоин. Мы сейчас регистрируем законопроекты, которые легализуют подобные процессы в нашей стране. Потому что нужны законодательные улучшения для того, чтобы специалисты принимали здесь участие", - рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что участие в запланированных учениях будут принимать украинские специалисты. По словам Федорова, в Украине много специалистов, но они не вовлечены в развитие кибербезопасности, что является проблемой.

"Потому что, с одной стороны, нужно понять, что изменилось и насколько там без уязвимостей работают те информационные ресурсы и даже сайты, у которых нет персональных данных. А с другой стороны, мы хотим интегрировать именно украинских специалистов в развитие украинской киберустойчивости", - резюмировал он.

15 февраля государственные Приватбанк и Ощадбанк находились под массированной DDS-атакой. Также атаковали сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины. Напоминаем, вы можете потратить вашу "ковидную" тысячу, подписавшись на журнал "Країна" и "Газету по-українськи".